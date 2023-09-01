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Posted Сегодня, 13:06

Published Сегодня, 13:06

Modified Сегодня, 13:08

Updated Сегодня, 13:08

Ростовчане назвали позором находящийся в зеленой воде Вечный огонь

Ростовчане назвали позором Вечный огонь, утопающий в зеленой воде

1 сентября 2023, 13:06
Фото: pxhere.com
Ростовчане назвали позором находящийся в зеленой воде Вечный огонь
В Ростове-на-Дону Вечный огонь на Театральной площади находится в воде, которая стала зеленой, сообщили местные жители в соцсети «ВКонтакте» в группе «Это Ростов».

Вечный огонь на территории Театральной площади сконструирован таким образом, что он находится на поверхности небольшого водоема. Решившие здесь прогуляться ростовчане заметили, что вода стала зеленого цвета, а также в ней появилась растительность.

«Как стыдно. Что с городом сделали», — заявили местные жители в соцсетях.

Ростовчанка заявила о засыпанных мусором и поврежденных могилах на кладбище
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«Это достаточно резонансно. Какая непростительная безалаберность, память наших предков в таком ужасном состоянии, у меня слов нет. Стыд и позор», — пишут ростовчане.«Это достаточно резонансно. Какая непростительная безалаберность, память наших предков в таком ужасном состоянии, у меня слов нет. Стыд и позор», — пишут ростовчане.
«Это достаточно резонансно. Какая непростительная безалаберность, память наших предков в таком ужасном состоянии, у меня слов нет. Стыд и позор», — пишут ростовчане.«Это достаточно резонансно. Какая непростительная безалаберность, память наших предков в таком ужасном состоянии, у меня слов нет. Стыд и позор», — пишут ростовчане.
«Это достаточно резонансно. Какая непростительная безалаберность, память наших предков в таком ужасном состоянии, у меня слов нет. Стыд и позор», — пишут ростовчане.
Фото: ТГ Это Ростов!

«Это достаточно резонансно. Какая непростительная безалаберность, память наших предков в таком ужасном состоянии, у меня слов нет. Стыд и позор», — пишут ростовчане.

В целом они дали понять, что подобных ситуаций в городе быть не должно.

Ранее горожане заявили о засыпанных мусором и поврежденных могилах на кладбище. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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