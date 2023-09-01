Ростовчане назвали позором Вечный огонь, утопающий в зеленой воде

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:08
Updated Сегодня, 13:08
Вечный огонь на территории Театральной площади сконструирован таким образом, что он находится на поверхности небольшого водоема. Решившие здесь прогуляться ростовчане заметили, что вода стала зеленого цвета, а также в ней появилась растительность.
«Как стыдно. Что с городом сделали», — заявили местные жители в соцсетях.
«Это достаточно резонансно. Какая непростительная безалаберность, память наших предков в таком ужасном состоянии, у меня слов нет. Стыд и позор», — пишут ростовчане.
В целом они дали понять, что подобных ситуаций в городе быть не должно.
Ранее горожане заявили о засыпанных мусором и поврежденных могилах на кладбище. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.