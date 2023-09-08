В Ростовской области спасли детей, оправившихся на матрасе к дрейфующей лодке

Спасатели приблизились к детям на лодке и спасли. Позже школьники рассказали, что отдыхали неподалеку вместе с родственниками. Оставшись без их присмотра, они заметили унесенную ветром моторную лодку. Тогда дети решили доплыть до нее на надувном матрасе. Сделать это им удалось, и с матраса дети перебрались на лодку. Вернуться на берег они хотели с помощью весел, однако сил на это им не хватило, а затем лодку стало уносить все дальше от берега.