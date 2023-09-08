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Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:07

Updated Сегодня, 12:07

Дети на лодке едва не погибли из-за безответственных родителей в Ростовской области

В Ростовской области спасли детей, оправившихся на матрасе к дрейфующей лодке

8 сентября 2023, 12:05
Фото: pxhere.com
Дети на лодке едва не погибли из-за безответственных родителей в Ростовской области
Детей едва не унесло на дрейфующей лодке из-за невнимательных родителей в Ростовской области, рассказали в УТ МВД России по СКФО.

Двое детей едва не погибли на реке Маныч в Веселовском водохранилище в Ростовской области. Спасатели и полицейские заметили их во время рейда. Мальчики подавали сигналы руками и кричали о помощи.

Спасатели приблизились к детям на лодке и спасли. Позже школьники рассказали, что отдыхали неподалеку вместе с родственниками. Оставшись без их присмотра, они заметили унесенную ветром моторную лодку. Тогда дети решили доплыть до нее на надувном матрасе. Сделать это им удалось, и с матраса дети перебрались на лодку. Вернуться на берег они хотели с помощью весел, однако сил на это им не хватило, а затем лодку стало уносить все дальше от берега.

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Двое детей едва не погибли на реке Маныч в Веселовском водохранилище в Ростовской области.Двое детей едва не погибли на реке Маныч в Веселовском водохранилище в Ростовской области.
Двое детей едва не погибли на реке Маныч в Веселовском водохранилище в Ростовской области.
Фото: скфоут.мвд.рф

В отношении безответственных родителей полицейские возбудили дела об административном правонарушении.

Ранее пытавшийся уплыть от спасателей мужчина утонул в Ростовской области.

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#Общество#Происшествия#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Дети#Полиция#Происшествие
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