В Ростовской области спасли детей, оправившихся на матрасе к дрейфующей лодке

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Двое детей едва не погибли на реке Маныч в Веселовском водохранилище в Ростовской области. Спасатели и полицейские заметили их во время рейда. Мальчики подавали сигналы руками и кричали о помощи.
Спасатели приблизились к детям на лодке и спасли. Позже школьники рассказали, что отдыхали неподалеку вместе с родственниками. Оставшись без их присмотра, они заметили унесенную ветром моторную лодку. Тогда дети решили доплыть до нее на надувном матрасе. Сделать это им удалось, и с матраса дети перебрались на лодку. Вернуться на берег они хотели с помощью весел, однако сил на это им не хватило, а затем лодку стало уносить все дальше от берега.
В отношении безответственных родителей полицейские возбудили дела об административном правонарушении.
Ранее пытавшийся уплыть от спасателей мужчина утонул в Ростовской области.