Мать избитого подростка подала в суд на школу №30 в Ростове

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:10
Updated Сегодня, 16:10
В Ростове местная жительница подала в суд на школу №30. Женщина требует от учебного заведения 70 тысяч рублей компенсации морального вреда, нанесенного ее 12-летнему сыну. Мальчика избили одноклассники.
«Блокнот» пишет, что подросток несколько месяцев жаловался на травлю со стороны других детей. В конце концов, школьника избили до сотрясения мозга и гематомы лобной области. Уточняется, что дети снимали жестокое избиение на камеру.
После инцидента подростка перевели в другую школу. Его мать обвиняет учителей в равнодушии и бездействии. По ее мнению, они не пытались победить травлю и наладить отношения между детьми. Более того, само избиение произошло в стенах школы, однако никто из взрослых, дескать, этого почему-то не заметил. Избитый ребенок обратился за помощью к классной руководительнице, однако та, как уверяет СМИ, даже не вызвала скорую и не сообщила о происшествии родителям.
В самой школе вину за избиение и травлю мальчика не признают. Официально инцидент там также не комментируют.
Ранее подросток-боксер избил сверстника в Ростовской области.