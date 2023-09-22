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Published Сегодня, 16:08

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Мать избитого сверстниками подростка подала в суд на школу №30 в Ростове

Мать избитого подростка подала в суд на школу №30 в Ростове

22 сентября 2023, 16:08
Фото: Яндекс.Карты
Мать избитого сверстниками подростка подала в суд на школу №30 в Ростове
В Ростове мама избитого подростка решила судиться со школой №30, не реагировавшей на травлю ученика, пишет «Блокнот».

В Ростове местная жительница подала в суд на школу №30. Женщина требует от учебного заведения 70 тысяч рублей компенсации морального вреда, нанесенного ее 12-летнему сыну. Мальчика избили одноклассники.

«Блокнот» пишет, что подросток несколько месяцев жаловался на травлю со стороны других детей. В конце концов, школьника избили до сотрясения мозга и гематомы лобной области. Уточняется, что дети снимали жестокое избиение на камеру.

После инцидента подростка перевели в другую школу. Его мать обвиняет учителей в равнодушии и бездействии. По ее мнению, они не пытались победить травлю и наладить отношения между детьми. Более того, само избиение произошло в стенах школы, однако никто из взрослых, дескать, этого почему-то не заметил. Избитый ребенок обратился за помощью к классной руководительнице, однако та, как уверяет СМИ, даже не вызвала скорую и не сообщила о происшествии родителям.

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В самой школе вину за избиение и травлю мальчика не признают. Официально инцидент там также не комментируют.

Ранее подросток-боксер избил сверстника в Ростовской области.

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