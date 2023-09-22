Мать избитого подростка подала в суд на школу №30 в Ростове

После инцидента подростка перевели в другую школу. Его мать обвиняет учителей в равнодушии и бездействии. По ее мнению, они не пытались победить травлю и наладить отношения между детьми. Более того, само избиение произошло в стенах школы, однако никто из взрослых, дескать, этого почему-то не заметил. Избитый ребенок обратился за помощью к классной руководительнице, однако та, как уверяет СМИ, даже не вызвала скорую и не сообщила о происшествии родителям.