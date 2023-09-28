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ТЦ «Мега» в Ростове-на-Дону сменил собственника

ТЦ «Мега» в Ростове-на-Дону сменил собственника

28 сентября 2023, 08:31
Фото: Яндекс.Карты
ТЦ «Мега» в Ростове-на-Дону сменил собственника
Группа Газпромбанк приобрела себе сеть торговых центров «Мега», в том числе в Ростовской области, говорится на сайте банка.

Прошлым владельцем была компания Ingka Centres, которая продала комплексы общей площадью 2,3 миллиона квадратных метров. Речь идет о 14 объектах, находящихся в нескольких городах, в том числе Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре.

Добавим, что детали сделки не раскрываются. Но стороны уже подписали все необходимые бумаги.

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Ранее ростовчане заявляли об эвакуации ТЦ «Мега» вечером 23 сентября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

До этого стало известно, что каменскую ТЭЦ продают в Ростовской области за 157 миллионов рублей.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Мега#Газпромбанк#Ingka Centres#Торговые центры
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