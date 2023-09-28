ТЦ «Мега» в Ростове-на-Дону сменил собственника

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Прошлым владельцем была компания Ingka Centres, которая продала комплексы общей площадью 2,3 миллиона квадратных метров. Речь идет о 14 объектах, находящихся в нескольких городах, в том числе Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре.
Добавим, что детали сделки не раскрываются. Но стороны уже подписали все необходимые бумаги.
Ранее ростовчане заявляли об эвакуации ТЦ «Мега» вечером 23 сентября. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.
До этого стало известно, что каменскую ТЭЦ продают в Ростовской области за 157 миллионов рублей.