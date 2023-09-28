ТЦ «Мега» в Ростове-на-Дону сменил собственника

Прошлым владельцем была компания Ingka Centres, которая продала комплексы общей площадью 2,3 миллиона квадратных метров. Речь идет о 14 объектах, находящихся в нескольких городах, в том числе Омске, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре.