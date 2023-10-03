Мясокомбинат пытаются обанкротить в Ростовской области

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
В иском в суд обратилась межрайонная инспекция ФНС №13 по региону. А причиной назвали долг на сумму 1,1 миллиона рублей.
Теперь налоговая пытается добиться признания предприятия банкротом. Но суд пока не принял иск к производству, поэтому даты заседания еще не назначено.
Согласно открытым данным, предприятие зарегистрировали еще в 1992 году. С 2018 по 2020 годы оно было убыточным, а в 2021 году чистая прибыль составила 243 тысячи рублей, в 2022 — 1,6 миллиона.
Ранее ростовского таможенного брокера признали банкротом за неуплату 7,65 миллиарда рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.