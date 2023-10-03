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Мясокомбинат пытаются обанкротить в Ростовской области

Мясокомбинат пытаются обанкротить в Ростовской области

3 октября 2023, 08:21
Фото: 1MI
Мясокомбинат пытаются обанкротить в Ростовской области
В Ростовской области в суд передали иск с требованием признать банкротом «Мясокомбинат Новочеркасский», говорится в материалах арбитражного суда.

В иском в суд обратилась межрайонная инспекция ФНС №13 по региону. А причиной назвали долг на сумму 1,1 миллиона рублей.

Теперь налоговая пытается добиться признания предприятия банкротом. Но суд пока не принял иск к производству, поэтому даты заседания еще не назначено.

Ростовского таможенного брокера признали банкротом за неуплату 7,65 млрд рублей
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Согласно открытым данным, предприятие зарегистрировали еще в 1992 году. С 2018 по 2020 годы оно было убыточным, а в 2021 году чистая прибыль составила 243 тысячи рублей, в 2022 — 1,6 миллиона.

Ранее ростовского таможенного брокера признали банкротом за неуплату 7,65 миллиарда рублей. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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