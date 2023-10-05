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Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:00

Updated Сегодня, 06:00

Стало известно, когда резко похолодает в Ростовской области

Стало известно, когда резко похолодает в Ростовской области

5 октября 2023, 05:58
Фото: 1MI
В Ростовской области с 7 октября ожидаются похолодания и облачная погода, сообщили синоптики.

В четверг и пятницу температура составит 20 градусов, осадков не ожидается. Ветер усилится до четырех метров в секунду.

В субботу, 7 октября, воздух прогреется до 16 градусов, ветер в этот день будет еще сильнее. Но сохранится облачная погода.

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В воскресенье температура составит 17 градусов, а с понедельника она упадет до 13 градусов. Во вторник столбики термометров покажут 12 градусов.

Добавим, что дождей все эти дни не прогнозируют.

Ранее улицу Профсоюзную затопило в Ростове-на-Дону во время ливней днем 28 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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