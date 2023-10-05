Стало известно, когда резко похолодает в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
Modified Сегодня, 06:00
Updated Сегодня, 06:00
В четверг и пятницу температура составит 20 градусов, осадков не ожидается. Ветер усилится до четырех метров в секунду.
В субботу, 7 октября, воздух прогреется до 16 градусов, ветер в этот день будет еще сильнее. Но сохранится облачная погода.
В воскресенье температура составит 17 градусов, а с понедельника она упадет до 13 градусов. Во вторник столбики термометров покажут 12 градусов.
Добавим, что дождей все эти дни не прогнозируют.
Ранее улицу Профсоюзную затопило в Ростове-на-Дону во время ливней днем 28 июля. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.