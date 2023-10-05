Донской депутат избежал тюрьмы по делу о мошенничестве на 9 млн рублей

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
По данным следствия, в 2014 году Сапрыкин, являясь гендиректором компании «Ростэк», заключил контракт с администрацией Семикаракорского района. Речь идет о долевом строительстве трех домов, в которых 12 квартир приобрели для сирот.
Стоимость работ по контрактам составила 9 миллионов рублей, после чего Сапрыкин через назначенного директора заключил договор субподряда со сторонней компанией на сумму 6,1 миллиона рублей. Однако поменялись требования к качеству и характеристикам объектов.
Проведенная в дальнейшем проверка показала, что квартиры не пригодны для проживания. Тогда возбудили уголовное дело, а размер ущерба оценили в 9 миллионов рублей.
Теперь суд оштрафовал депутата на 400 тысяч рублей, но освободил от наказания из-за истечения сроков давности. Гражданский иск прокурора Семикаракорского района оставлен без рассмотрения.
Ранее стало известно, что кибердружину создадут в Ростовской области для защиты жителей от мошенников.