Преподаватели из Ростовской области получили учрежденные президентом премии

Участниками были преподаватели в сфере музыкального искусства детских школ искусств, училищ и вузов за достижения в 2023 году. Всего предусмотрели 100 премий по 500 тысяч рублей для представителей детских школ искусств, 25 педагогам училищ и 25 преподавателям вузов — по 1 миллиону рублей.