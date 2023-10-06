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Преподаватели из Ростовской области получили учрежденные президентом премии

Преподаватели из Ростовской области получили учрежденные президентом премии

6 октября 2023, 12:59
Фото: donland.ru
Преподаватели из Ростовской области получили учрежденные президентом премии
Два жителя Ростовской области стали победителями конкурса на присуждение премий лучшим преподавателям.

Участниками были преподаватели в сфере музыкального искусства детских школ искусств, училищ и вузов за достижения в 2023 году. Всего предусмотрели 100 премий по 500 тысяч рублей для представителей детских школ искусств, 25 педагогам училищ и 25 преподавателям вузов — по 1 миллиону рублей.

Всего в этом году было 565 соискателей, в том числе 71 от вузов и 106 от училищ. А лауреатами стали представители более 50 субъектов страны.

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Оценка кандидатов велась по нескольким параметрам — наличие внедренных авторских методов, результаты обучения учеников, опыт участия в роли исполнителя в творческих проектах. Одним из победителей стала Елена Гаджиева из Ростовской области. Она является преподавателем детской музыкальной школы имени Шостаковича.

Кроме того, победил Сергей Осипенко, который работает в «Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова».

Добавим, что премии учреждены указом президента РФ в 2022 году.

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