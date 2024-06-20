rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Премии

Выбрать дату
Июнь
На главу ростовского «Россельхозцентра» завели дело за присвоение премий
Сотрудники УФСБ России по Ростовской области пресекли коррупционную деятельность руководителя и заместителя филиала ФГБУ «Россельхозцентра»., сообщает пресс-служба ведомства.
20 июня, 10:22
Февраль
В Ростовской области дончан заманивают на высокооплачиваемую работу, но есть нюанс
6 февраля, 15:38
В Ростове-на-Дону ищут стрессоустойчивых саперов с зарплатой в 200 тысяч рублей
В Ростове-на-Дону приглашают на работу саперов, которым готовы платить от 30 тысяч до 200 тысяч рублей, говорится на одном из тематических сайтов.
6 февраля, 08:14
Январь
Эксперты рассказали, на сколько вырастут зарплаты в Ростовской области
7 января, 05:28
Октябрь 2023
Преподаватели из Ростовской области получили учрежденные президентом премии
Два жителя Ростовской области стали победителями конкурса на присуждение премий лучшим преподавателям.
6 октября 2023, 12:59
Сентябрь 2023
Ростов-на-Дону попал на 49 место рейтинга городов по уровню зарплат
25 сентября 2023, 07:20
В Ростовской области назвали сферы, где чаще всего не платят премии сотрудникам
Проведенный среди жителей Ростовской области опрос показал, что около 46% из них не получают премии на работе, сообщает HH.ру.
23 сентября 2023, 07:56
Июль 2023
Высокопоставленного полицейского заподозрили в хищении денег в Ростовской области
В Ростовской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего и действующего сотрудников ОМВД по подозрению в мошенничестве, сообщили в региональном УФСБ.
14 июля 2023, 09:34

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика