В Ростове-на-Дону ищут стрессоустойчивых саперов с зарплатой в 200 тысяч рублей

В Ростове-на-Дону приглашают на работу саперов, которым готовы платить от 30 тысяч до 200 тысяч рублей, говорится на одном из тематических сайтов.