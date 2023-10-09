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Posted Сегодня, 12:27

Published Сегодня, 12:27

Modified Сегодня, 12:29

Updated Сегодня, 12:29

Какие стипендии платят в вузах Ростова и можно ли на них прожить

Какие стипендии платят в вузах Ростова и можно ли на них прожить

9 октября 2023, 12:27
Фото: 1MI
Какие стипендии платят в вузах Ростова и можно ли на них прожить
В Ростове-на-Дону студентам вузов, которые показывают успехи в учебе, платят стипендии. Сколько они получают и что для этого нужно сделать, в материале RostovGazeta.

Стипендии в вузах

Каждый год государственные стипендии в университетах пересматриваются в соответствии с уровнем инфляции или даже выше. Вузы также предоставляют студентам дополнительную материальную помощь, помимо академической и социальной стипендии.

Размер этой помощи обычно составляет не менее 2 200 рублей, но университеты могут увеличивать сумму. Она предоставляется тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.

Какие стипендии платят в Ростове

Вузы в Ростове-на-Дону опубликовали информацию о том, какие стипендии могут получать учащиеся, если будут показывать хорошие результаты. Так, в одном из учреждений студентам, получающим среднее профессиональное образование, на первом курсе платят по 730 рублей в месяц. Тем, кто сдал промежуточную аттестацию без троек, повышают размер выплат до одной тысячи рублей. Отличникам выплачивают 1,5 тысячи рублей.

Если учиться на бакалавриате, то размер выплат начинается от 2 тысяч рублей. Отличникам перечисляют по 3,5 тысячи рублей.

Что касается магистратуры, то выплаты варьируются от 3 тысяч до 4,1 тысячи рублей.

Есть также государственная социальная стипендия, в том числе детям-сиротам и инвалидам. В это случае размер выплат составляет 2 тысячи рублей.

В другом вузе в Ростове размер государственной социальной стипендии достигает 3,6 тысячи рублей. Такие же деньги платят студентам, которые получают одни пятерки.

Если получать оценки 4 и 5, то будут платить от 2,6 тысячи до 3 тысяч рублей.

В другом вузе в Ростове размер государственной социальной стипендии достигает 3,6 тысячи рублей. Такие же деньги платят студентам, которые получают одни пятерки.В другом вузе в Ростове размер государственной социальной стипендии достигает 3,6 тысячи рублей. Такие же деньги платят студентам, которые получают одни пятерки.
В другом вузе в Ростове размер государственной социальной стипендии достигает 3,6 тысячи рублей. Такие же деньги платят студентам, которые получают одни пятерки.
Фото: 1MI

Стипендии одаренным

Глава региона Василий Голубев подписал приказ об установлении ежемесячной выплаты одаренным ученикам профессиональных образовательных организаций культуры и искусства Ростовской области.

Студентам ростовских вузов могут поднять стипендию до уровня МРОТ
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Стипендии предоставляют 15 молодым людям, которые проявили особые способности в обучении и творчестве, а также достигли заметных результатов на фестивалях, выставках, конкурсах и других мероприятиях разного уровня. Победителей определяет специальная комиссия, которая анализирует успехи обучающихся.

Важно отметить, что финансовая поддержка молодых талантов Ростовской области продолжается уже 11 лет и осуществляется за счет бюджетных средств.

Однако о размере выплат информации нет.

Глава региона Василий Голубев подписал приказ об установлении ежемесячной выплаты одаренным ученикам профессиональных образовательных организаций культуры и искусства Ростовской области.Глава региона Василий Голубев подписал приказ об установлении ежемесячной выплаты одаренным ученикам профессиональных образовательных организаций культуры и искусства Ростовской области.
Глава региона Василий Голубев подписал приказ об установлении ежемесячной выплаты одаренным ученикам профессиональных образовательных организаций культуры и искусства Ростовской области.
Фото: donland.ru

Увеличение стипендий

В Ростовской области могут увеличить стипендии до уровня минимальной оплаты труда. Соответствующий законопроект был опубликован в электронной базе Госдумы. Предложение депутатов состоит в повышении стипендий российским студентам, а также аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам, которые получают образование очно.

Причина такого предложения — недостаточный размер существующих стипендий, который заставляет студентов искать дополнительную работу. Это, в свою очередь, отрицательно сказывается на их успеваемости.

Если закон будет принят, то повышенные стипендии будут начисляться с 1 января следующего года.

Можно ли получать стипендию на платном обучении

Все государственные стипендии, включая именные, предоставляются студентам, обучающимся только на бюджете.

Можно ли получать стипендию на платном обученииМожно ли получать стипендию на платном обучении
Можно ли получать стипендию на платном обучении
Фото: 1MI

Тем, кто оплачивает свое высшее образование самостоятельно, доступна только материальная помощь от университета или возможность участия в стипендиальных конкурсах, организуемых частными компаниями, фондами и корпорациями. Обращаться за льготами могут все студенты, независимо от формы обучения.

Те, кто платит за обучение, имеют право на возврат части денег через налоговый вычет. Возможность получить компенсацию есть как у работающих студентов, так и у тех, кто заключил договор об обучении на имя доверенного лица. Максимальный размер вычета составляет 13% от стоимости годового обучения.

Когда могут лишить стипендии

Студенты могут потерять стипендию в случае низких оценок после экзаменов или при наличии задолженностей по учебным предметам. Это касается и случаев, если истек срок действия документа, подтверждающего право на социальную выплату.

Когда могут лишить стипендииКогда могут лишить стипендии
Когда могут лишить стипендии
Фото: 1MI
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