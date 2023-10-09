Какие стипендии платят в вузах Ростова и можно ли на них прожить

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Каждый год государственные стипендии в университетах пересматриваются в соответствии с уровнем инфляции или даже выше. Вузы также предоставляют студентам дополнительную материальную помощь, помимо академической и социальной стипендии.
Размер этой помощи обычно составляет не менее 2 200 рублей, но университеты могут увеличивать сумму. Она предоставляется тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации.
Вузы в Ростове-на-Дону опубликовали информацию о том, какие стипендии могут получать учащиеся, если будут показывать хорошие результаты. Так, в одном из учреждений студентам, получающим среднее профессиональное образование, на первом курсе платят по 730 рублей в месяц. Тем, кто сдал промежуточную аттестацию без троек, повышают размер выплат до одной тысячи рублей. Отличникам выплачивают 1,5 тысячи рублей.
Если учиться на бакалавриате, то размер выплат начинается от 2 тысяч рублей. Отличникам перечисляют по 3,5 тысячи рублей.
Что касается магистратуры, то выплаты варьируются от 3 тысяч до 4,1 тысячи рублей.
Есть также государственная социальная стипендия, в том числе детям-сиротам и инвалидам. В это случае размер выплат составляет 2 тысячи рублей.
В другом вузе в Ростове размер государственной социальной стипендии достигает 3,6 тысячи рублей. Такие же деньги платят студентам, которые получают одни пятерки.
Если получать оценки 4 и 5, то будут платить от 2,6 тысячи до 3 тысяч рублей.
Глава региона Василий Голубев подписал приказ об установлении ежемесячной выплаты одаренным ученикам профессиональных образовательных организаций культуры и искусства Ростовской области.
Стипендии предоставляют 15 молодым людям, которые проявили особые способности в обучении и творчестве, а также достигли заметных результатов на фестивалях, выставках, конкурсах и других мероприятиях разного уровня. Победителей определяет специальная комиссия, которая анализирует успехи обучающихся.
Важно отметить, что финансовая поддержка молодых талантов Ростовской области продолжается уже 11 лет и осуществляется за счет бюджетных средств.
Однако о размере выплат информации нет.
В Ростовской области могут увеличить стипендии до уровня минимальной оплаты труда. Соответствующий законопроект был опубликован в электронной базе Госдумы. Предложение депутатов состоит в повышении стипендий российским студентам, а также аспирантам, ординаторам и ассистентам-стажерам, которые получают образование очно.
Причина такого предложения — недостаточный размер существующих стипендий, который заставляет студентов искать дополнительную работу. Это, в свою очередь, отрицательно сказывается на их успеваемости.
Если закон будет принят, то повышенные стипендии будут начисляться с 1 января следующего года.
Все государственные стипендии, включая именные, предоставляются студентам, обучающимся только на бюджете.
Тем, кто оплачивает свое высшее образование самостоятельно, доступна только материальная помощь от университета или возможность участия в стипендиальных конкурсах, организуемых частными компаниями, фондами и корпорациями. Обращаться за льготами могут все студенты, независимо от формы обучения.
Те, кто платит за обучение, имеют право на возврат части денег через налоговый вычет. Возможность получить компенсацию есть как у работающих студентов, так и у тех, кто заключил договор об обучении на имя доверенного лица. Максимальный размер вычета составляет 13% от стоимости годового обучения.
Студенты могут потерять стипендию в случае низких оценок после экзаменов или при наличии задолженностей по учебным предметам. Это касается и случаев, если истек срок действия документа, подтверждающего право на социальную выплату.