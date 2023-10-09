Какие стипендии платят в вузах Ростова и можно ли на них прожить

Вузы в Ростове-на-Дону опубликовали информацию о том, какие стипендии могут получать учащиеся, если будут показывать хорошие результаты. Так, в одном из учреждений студентам, получающим среднее профессиональное образование, на первом курсе платят по 730 рублей в месяц. Тем, кто сдал промежуточную аттестацию без троек, повышают размер выплат до одной тысячи рублей. Отличникам выплачивают 1,5 тысячи рублей.