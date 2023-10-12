Полуденка — одно из первых русских поселений на территории современного Ростова

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
Даже точную дату возникновения Полуденки мы не знаем. Некоторые историки считают, что она появилась во времена военных походов Петра Великого. Но академик Б. Лунин утверждал, что первое документальное упоминание о Полуденке относится к 1741 году. Потом, как мы знаем, появилась Темерницкая таможня. Затем была построена и крепость Святого Димитрия Ростовского. То есть в любом случае получается, что Полуденка возникла раньше Темерницкой таможни.
Полуденка была небольшим поселением. Потом Восточным форштадтом крепости Димитрия Ростовского. Некоторые писали, что там жило всего несколько десятков семей.
Вот такое описание Полуденки дает известный ученый и архитектор, заслуженный строитель РСФСР, кстати, уроженец Нахичевани-на-Дону, Оганес (Ованес) Хачатурович Халпахчьян.
В монографии «Архитектура Нахичевани-на-Дону» он писал так: «Принятая для Нахичевани регулярная планировка соответствовала существовавшей планировке Полуденки, органически слившись с городом, в котором она составила его юго-западную часть. Улицы Полуденки образовали линии, позднее названные: Нижняя Нольная, 1-я, 3-я, 5-я, 7-я, 9-я, 11-я и 13-я, идущие от берегового обрыва местами до 1-й Никольской (сейчас Листопадова), 1-й Успенской (Пролетарской) и 1-й Федоровской (Мясникова) улиц. (О.Х. Халпахчьян. „Архитектура Нахичевани-на-Дону“. Ереван. „Айастан“. 1988. Стр. 15−16)
В 1779 году по Указу Екатерины Великой Полуденка стала юго-западной частью армянского города Нор Нахичеван (впоследствии Нахичевани-на-Дону). Как мы помним, по указу императрицы армяне-переселенцы из Крыма основали город Нор Нахичеван и пять сел.
Екатерина II придавала большое значение заселению донских земель, Новороссии предприимчивым христианским населением. Таковыми она считала греков и армян. Именно поэтому армян она переселила сюда, на донскую землю.
Кстати, Нор Нахичеван (впоследствии Нахичевань-на-Дону) основывался сразу как город. И как мы уже знаем, в его состав и вошла небольшая Полуденка. Повторю еще раз, на то была воля императрицы. Нахичеван экономически креп и к середине XIX века стал одним из самых крупных городов юга России, внеся огромный вклад в развитие экономики и культуры Дона.
А как же Полуденка? А о ней, я считаю, незаслуженно забыли. Конечно, Полуденка была небольшой и вроде бы ничем неприметной. Люди, живущие здесь, занимались рыболовством. Затем, после Указа императрицы Екатерины Великой об основании Нор Нахичевана и пяти армянских сел, и донские армяне стали заниматься рыболовством. Но не только им. По указу императрицы армянам разрешено было заниматься практически любым предпринимательством, им было подарено немало земель.
В монографии академика В. Б. Бархударяна «История армянской колонии Новая Нахичевань» написано следующее: «Согласно дарственной, местом поселения выделялся район, прилегающий к крепости Димитрия Ростовского, граничащий с землями донских казаков. За крепостью оставлялся надел в 3000 десятин сенокосных угодий и четверть донского рыболовства. Остальная часть реки, вплоть до слияния притока Темерника с Доном, предоставлялась новоселам. В случае, если предоставленная часть реки не удовлетворит нужды переселенцев в рыболовстве, им дополнительно предоставлялось право на рыболовство в части реки, протекающей через земли, отведенные под армянские села, причем навечно, без обложения налогом». (В.Б. Бархударян. «История армянской колонии Новая Нахичевань». Ереван. «Айастан». 1996. Стр. 39−40)
И все же вновь вернусь к Полуденке. Это было одно из первых русских поселений на территории современного Ростова, незаслуженно нами сегодня забытое.
Я всегда считал, что это несправедливо! Еще в начале нулевых годов благодаря своему товарищу-журналисту Владимиру Ягозинскому мне посчастливилось познакомиться с художником Андреем Кузнецовым. И мы с Андреем придумали памятный знак-герб Полуденки. Владимир Ягозинский даже написал об этом в «Вечернем Ростове». На этом гербе был изображен рыбак в лодке под полуденным солнцем. Казалось бы, все логично. Ведь название этого места Полуденка, да и люди здесь занимались в основном рыболовством.
Но, как обычно бывает в таких случаях, никто наши благие порывы не поддержал.
Уже тогда городские власти не знали, что делать с трущобами на Театральном спуске, куда расселять жильцов этих лачуг и убогих домов. Какой уж там памятный знак в честь Полуденки…
Однако хочется верить, что когда-нибудь Театральный спуск дойдет до Дона и станет визитной карточкой города. И может, хоть тогда на этом месте появится памятный знак в честь одного из первых русских поселений на территории современного Ростова.
Георгий Багдыков