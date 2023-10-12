Полуденка — одно из первых русских поселений на территории современного Ростова

Я всегда считал, что это несправедливо! Еще в начале нулевых годов благодаря своему товарищу-журналисту Владимиру Ягозинскому мне посчастливилось познакомиться с художником Андреем Кузнецовым. И мы с Андреем придумали памятный знак-герб Полуденки. Владимир Ягозинский даже написал об этом в «Вечернем Ростове». На этом гербе был изображен рыбак в лодке под полуденным солнцем. Казалось бы, все логично. Ведь название этого места Полуденка, да и люди здесь занимались в основном рыболовством.