Несколько тонн топлива прятали от ростовских таможенников на судне из Турции

Сотрудники таможни нашли более 4,5 тонн незадекларированного топлива на судне, прибывшем в порт Ростова из Турции. Корабль таможенники осматривали вместе с ФСБ. Во время проверки выяснилось, что количество фактического топлива на судне не соответствует задекларированному.