Несколько тонн топлива прятали от ростовских таможенников на судне из Турции

Posted Сегодня, 17:25
Published Сегодня, 17:25
Modified Сегодня, 17:27
Updated Сегодня, 17:27
Сотрудники таможни нашли более 4,5 тонн незадекларированного топлива на судне, прибывшем в порт Ростова из Турции. Корабль таможенники осматривали вместе с ФСБ. Во время проверки выяснилось, что количество фактического топлива на судне не соответствует задекларированному.
Старший механик теплохода объяснил это тем, что проводил замеры топлива во время плохой погоды. Корабль тогда штормило и качало из-за сильного ветра.
Однако оправдания не помогли избежать возбуждения дела об административном правонарушении.
Ранее ростовские таможенники изъяли поддельные сумки Louis Vuitton и Chanel на четыре миллиона рублей.