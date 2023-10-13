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Более 4,5 тонн незадекларированного топлива нашли на судне из Турции таможенники

Несколько тонн топлива прятали от ростовских таможенников на судне из Турции

13 октября 2023, 17:25
Фото: rostovgazeta.ru
Более 4,5 тонн незадекларированного топлива нашли на судне из Турции таможенники
Более 4,5 тонн незадекларированного топлива нашли на судне из Турции ростовские таможенники, сообщили в Южном таможенном управлении.

Сотрудники таможни нашли более 4,5 тонн незадекларированного топлива на судне, прибывшем в порт Ростова из Турции. Корабль таможенники осматривали вместе с ФСБ. Во время проверки выяснилось, что количество фактического топлива на судне не соответствует задекларированному.

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Старший механик теплохода объяснил это тем, что проводил замеры топлива во время плохой погоды. Корабль тогда штормило и качало из-за сильного ветра.

Однако оправдания не помогли избежать возбуждения дела об административном правонарушении.

Ранее ростовские таможенники изъяли поддельные сумки Louis Vuitton и Chanel на четыре миллиона рублей.

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