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Эксперт рассказал о причинах попытки ВСУ совершить атаку на Ростовскую область

Эксперт рассказал о причинах попытки ВСУ совершить атаку на Ростовскую область

19 октября 2023, 10:14
Фото: mil.gоv.uа/cc by 4.0/wiki
Эксперт рассказал о причинах попытки ВСУ совершить атаку на Ростовскую область

Эксперт Кошкин назвал причину попытки Украины атаковать Ростовскую область

Сбитым объектом над Ростовской областью могла быть ракета Украины, пишет «Южная служба новостей» со ссылкой на слова эксперта ассоциации военных политологов Андрея Кошкина.

Ранее губернатор Василий Голубев рассказал, что система ПВО уничтожила объект, который подлетал к Ростовской области. Кошкин предположил, что Украина стала применять ракеты повышенной дальности.

«Во время контрудара ВСУ потерпели поражение, поэтому им необходима смена боевых действий. Возможно, они применяют ракеты повышенной дальности, чтобы поддержать миф о высокой боевой готовности», — уточнил эксперт.

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Он добавил, что поставка таких ракет Украине другими странами усугубляет ситуацию на линии боесоприкосновения.

Ранее стали известны подробности сработавшей системы ПВО в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Украина#Ракеты#Последние новости Ростова на сегодня
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