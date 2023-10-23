Россельхознадзор выявил птицу в Ростовской области, которую кормили кормом с ГМО

Posted 23 октября, 17:22
Published 23 октября, 17:22
Modified 23 октября, 17:25
Updated 23 октября, 17:25
Специалисты Россельхознадзора нашли ГМО в корме для птиц в Ростовской области. Опасный компонент выявили в сое.
«При идентификации генно-модифицированных линий сои выявлено присутствие нескольких генно-модифицированных линий сои с количественным их содержанием, превышающим допустимые нормы. При этом корм не заявлен как генно-модифицированный», — уточнили в надзорном ведомстве.
ГМО опасно для птиц тем, что может спровоцировать у них аллергические реакции, вызывая аутоиммунные заболевания в следующих поколениях.
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