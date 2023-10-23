Россельхознадзор выявил птицу в Ростовской области, которую кормили кормом с ГМО

«При идентификации генно-модифицированных линий сои выявлено присутствие нескольких генно-модифицированных линий сои с количественным их содержанием, превышающим допустимые нормы. При этом корм не заявлен как генно-модифицированный», — уточнили в надзорном ведомстве.