rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 октября, 17:22

Published 23 октября, 17:22

Modified 23 октября, 17:25

Updated 23 октября, 17:25

В Ростовской области в корме для птиц нашли компоненты ГМО

Россельхознадзор выявил птицу в Ростовской области, которую кормили кормом с ГМО

23 октября 2023, 17:22
Фото: Midjourney
В Ростовской области в корме для птиц нашли компоненты ГМО
В Ростовской области в корме для птиц нашли компоненты ГМО, рассказали в Россельхознадзоре.

Специалисты Россельхознадзора нашли ГМО в корме для птиц в Ростовской области. Опасный компонент выявили в сое.

«При идентификации генно-модифицированных линий сои выявлено присутствие нескольких генно-модифицированных линий сои с количественным их содержанием, превышающим допустимые нормы. При этом корм не заявлен как генно-модифицированный», — уточнили в надзорном ведомстве.

Эксперт высказался о пальмовом масле в глазированных сырках для детей в Ростове
Узнать подробнее

ГМО опасно для птиц тем, что может спровоцировать у них аллергические реакции, вызывая аутоиммунные заболевания в следующих поколениях.

Ранее RostovGazeta разобралась, из чего делается молочная продукция в Ростовской области.

Читайте также:
Из мяса неизвестного происхождения делали шаурму 28 торговцев Ростовской области«Коммерческая тайна»: из чего делается молочная продукция в Ростовской области«Вредная молочка»: эксперты рассказали, какие продукты опасны для ростовчан
#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Россельхознадзор Ростовской области#RostovGazeta
Подпишитесь
Ростовчане массово пострадали от шаурмы, а власти запретили «стоячие» автобусы
Сегодня, 14:20
Стало известно, что будет с ларьком «Шаурма-Хаус» в Ростове после массовых отравлений
Сегодня, 14:30
Эксперт заявил, что мигранты в Ростовской области уверены в своей безнаказанности
Сегодня, 17:59
Общественник призвал устроить рейды в Ростове после массового отравления шаурмой
Сегодня, 12:57
Следком заявил об избиении школьников детьми мигрантов в Ростове
Сегодня, 09:59
ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» начала выдачу ключей собственникам ЖК «Звезда Столицы»
Вчера, 14:24