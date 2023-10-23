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Posted 23 октября, 14:43

Published 23 октября, 14:43

Modified 23 октября, 14:45

Updated 23 октября, 14:45

«У них есть хозяева за границей»: ростовских оппозиционеров внесут в картотеку

Ростовских оппозиционеров внесут в картотеку

23 октября 2023, 14:43
Фото: Pxhere
«У них есть хозяева за границей»: ростовских оппозиционеров внесут в картотеку

В Ростове-на-Дону создадут картотеку из покинувших Россию оппозиционеров

В Ростове-на-Дону создают картотеку на уехавших в другие страны представителей пятой колонны, сообщил креативный директор «Южной службы новостей» Вадим Манукян.

Он рассказал, что проект получил название «Ростовские национал-предатели», а в картотеку попали уже несколько человек.

«Все эти люди жили в России и находились под иностранным влиянием. Они пытались вовлечь граждан в протестные объединения, чаще всего привлекали молодежь, — пишет издание со ссылкой на слова Манукяна.

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Он добавил, что у людей из этого списка есть хозяева в других странах. По его словам, в этот список вошла Анастасия Шевченко.

«У меня получилось доказать, что Шевченко совсем не невинная овечка, какой ее старались показать. У меня были личные контакты с ней, она прекрасно осознавала, на кого работает и чего хочет в будущем», — заявил Манукян.

Он добавил, что проект полностью оправдывает свое название.

Напомним, что Шевченко получила условный срок по делу об участии в нежелательной организации, после чего переехала в Вильнюс, хотя ей нельзя было менять место жительства.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Уголовное дело#Ростов#Пятая колонна
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