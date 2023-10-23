Ростовских оппозиционеров внесут в картотеку

Posted 23 октября, 14:43
Published 23 октября, 14:43
Modified 23 октября, 14:45
Updated 23 октября, 14:45
Он рассказал, что проект получил название «Ростовские национал-предатели», а в картотеку попали уже несколько человек.
«Все эти люди жили в России и находились под иностранным влиянием. Они пытались вовлечь граждан в протестные объединения, чаще всего привлекали молодежь, — пишет издание со ссылкой на слова Манукяна.
Он добавил, что у людей из этого списка есть хозяева в других странах. По его словам, в этот список вошла Анастасия Шевченко.
«У меня получилось доказать, что Шевченко совсем не невинная овечка, какой ее старались показать. У меня были личные контакты с ней, она прекрасно осознавала, на кого работает и чего хочет в будущем», — заявил Манукян.
Он добавил, что проект полностью оправдывает свое название.
Напомним, что Шевченко получила условный срок по делу об участии в нежелательной организации, после чего переехала в Вильнюс, хотя ей нельзя было менять место жительства.