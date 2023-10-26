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Posted Вчера, 07:41

Published Вчера, 07:41

Modified Вчера, 07:43

Updated Вчера, 07:43

Водителям дадут возможность покупать вино вдоль трассы М-4 «Дон»

Вдоль трассы М-4 «Дон» в Ростовской области запустят торговлю вином

26 октября 2023, 07:41
Фото: Pxhere
Водителям дадут возможность покупать вино вдоль трассы М-4 «Дон»

Вдоль М-4 «Дон» в Ростовской области откроют винные магазины

В Ростовской области планируется открыть фирменные магазины по продаже местного вина, рассказал глава Минсельхоза региона Константин Рачаловский.

Он сообщил «РБК Ростов», что этот вопрос находится на стадии обсуждения. В целом проект поможет в сбыте местной продукции и популяризации донского виноделия.

«Фирменные магазины могут стать привлекательными для туристов. Их планируется разместить там, где есть плотный поток автомобилей, возможно, вдоль трассы М-4 „Дон“, — уточнил Рачаловский.

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Отмечается, что сейчас доля местных производителей вина на рынке ничтожна. В данный момент идет просчет маржинальности проекта.

Ранее стало известно, что Aperol могут запретить продавать в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня
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