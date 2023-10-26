Вдоль трассы М-4 «Дон» в Ростовской области запустят торговлю вином

Posted Вчера, 07:41
Published Вчера, 07:41
Modified Вчера, 07:43
Updated Вчера, 07:43
Он сообщил «РБК Ростов», что этот вопрос находится на стадии обсуждения. В целом проект поможет в сбыте местной продукции и популяризации донского виноделия.
«Фирменные магазины могут стать привлекательными для туристов. Их планируется разместить там, где есть плотный поток автомобилей, возможно, вдоль трассы М-4 „Дон“, — уточнил Рачаловский.
Отмечается, что сейчас доля местных производителей вина на рынке ничтожна. В данный момент идет просчет маржинальности проекта.
Ранее стало известно, что Aperol могут запретить продавать в Ростовской области. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.