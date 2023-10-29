Обломки сбитого ПВО объекта в Ростове упали во двор жилого дома

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
В 11.25 в Ростове сработала система ПВО. Губернатор Василий Голубев заявил, что она уничтожила некую «воздушную цель», однако что именно сбила система уточнять он не стал.
Жители Ростова выкладывают в социальных сетях фото с обломками после работы ПВО. Telegram-канал «Че по Ростову» сообщает, что к месту их падения уже выехали спасатели.
Из фото в социальных сетях сложно понять, какой именно объект сбила ПВО. Однако ранее спасатели призывали местных жителей не трогать части устройств и обломки, так как это может оказаться опасным для жизни.
Ранее очевидцы рассказали RostovGazeta, как в городе сработала система ПВО.