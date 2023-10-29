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Жители Ростова находят обломки «воздушной цели» после работы системы ПВО 29 октября

Обломки сбитого ПВО объекта в Ростове упали во двор жилого дома

29 октября 2023, 09:09
Фото: mil.ru
Жители Ростова находят обломки «воздушной цели» после работы системы ПВО 29 октября

Жители Ростова находят обломки «воздушной цели» после работы системы ПВО

Система ПВО сработала в Ростове 29 октября, жители города сообщают, что теперь находят обломки сбитого объекта.

В 11.25 в Ростове сработала система ПВО. Губернатор Василий Голубев заявил, что она уничтожила некую «воздушную цель», однако что именно сбила система уточнять он не стал.

Жители Ростова выкладывают в социальных сетях фото с обломками после работы ПВО. Telegram-канал «Че по Ростову» сообщает, что к месту их падения уже выехали спасатели.

«Уничтожила цель»: губернатор Голубев сообщил о работе ПВО в Ростове 29 октября
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Жители Ростова находят обломки «воздушной цели» после работы системы ПВО 29 октябряЖители Ростова находят обломки «воздушной цели» после работы системы ПВО 29 октября
Жители Ростова находят обломки «воздушной цели» после работы системы ПВО 29 октября
Фото: ТГ Че по Ростову

Из фото в социальных сетях сложно понять, какой именно объект сбила ПВО. Однако ранее спасатели призывали местных жителей не трогать части устройств и обломки, так как это может оказаться опасным для жизни.

Ранее очевидцы рассказали RostovGazeta, как в городе сработала система ПВО.

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#Алина Заярная#Ростов-на-Дону
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