«Пора на Марс»: жители Ростова гадают, что за белые вспышки они видели в небе

Posted Сегодня, 15:59
Published Сегодня, 15:59
Modified Сегодня, 16:01
Updated Сегодня, 16:01
Жители Ростова сегодня вечером заметили необычные след в небе. Им предшествовало несколько ярких вспышек. После чего в небе появились инверсионные следы.
При этом звуков взрывов в городе слышно не было, поэтому следы, вероятно, не связаны с работой ПВО. Власти соответствующими данными также не делились.
Ростовчане в социальных сетях предположили, что стали свидетелями падения метеорита.
«Метеорит падает. Долго его ждали, и наконец-то прилетит».
«Давно говорили, что метеорит пролетит. Пора на Марс!».
«Загадаю желание, чтобы в Ростове починили ливневки».
Ранее губернатор Василий Голубев призвал жителей региона не постить снимки работы ПВО и не указывать географические данные, где были замечены последствия, поскольку эта информация может сказаться на работе военных.