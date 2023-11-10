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Published Сегодня, 15:59

Modified Сегодня, 16:01

Updated Сегодня, 16:01

«Пора на Марс»: жители Ростова гадают, что за белые вспышки они видели в небе

«Пора на Марс»: жители Ростова гадают, что за белые вспышки они видели в небе

10 ноября 2023, 15:59
Фото: Midjourney
«Пора на Марс»: жители Ростова гадают, что за белые вспышки они видели в небе
Сегодня вечером в небе над Ростовом снова заметили инверсионные следы, новость активно обсуждают в социальных сетях местные жители.

Жители Ростова сегодня вечером заметили необычные след в небе. Им предшествовало несколько ярких вспышек. После чего в небе появились инверсионные следы.

При этом звуков взрывов в городе слышно не было, поэтому следы, вероятно, не связаны с работой ПВО. Власти соответствующими данными также не делились.

Следы в небе над Ростовом 10 ноябряСледы в небе над Ростовом 10 ноября
Следы в небе над Ростовом 10 ноября
Фото: rostovgazeta.ru

Ростовчане в социальных сетях предположили, что стали свидетелями падения метеорита.

«Метеорит падает. Долго его ждали, и наконец-то прилетит».

«Давно говорили, что метеорит пролетит. Пора на Марс!».

«Загадаю желание, чтобы в Ростове починили ливневки».

Ранее губернатор Василий Голубев призвал жителей региона не постить снимки работы ПВО и не указывать географические данные, где были замечены последствия, поскольку эта информация может сказаться на работе военных.

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