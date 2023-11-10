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Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

В Ростове заметили вспышки в небе и пару инверсионных следов

«Одна догоняет другую»: ростовчане сообщили о ярких вспышках и следах в небе

10 ноября 2023, 14:26
Фото: Фото для иллюстрации / rostovgazeta.ru
В Ростове заметили вспышки в небе и пару инверсионных следов

В Ростове заметили вспышки в небе и пару инверсионных следов

Жители Ростова-на-Дону сообщили о странных следах в небе над городом, очевидцы рассказали об этом RostovGazeta.

Жители Ростова рассказывают о необычных следах, которые заметили в небе над городом. Сначала очевидцы разглядели яркую вспышку, за ней еще одну. Вспышки оставляли на небосводе инверсионные следы.

«Которая выше по кругу догоняет, которая ниже», — написал читатель RostovGazeta. При этом никаких хлопков или грохота на этот раз слышно не было.

Следы в небе над Ростовом 10 ноябряСледы в небе над Ростовом 10 ноября
Следы в небе над Ростовом 10 ноября
Фото: rostovgazeta.ru
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По понятным причинам мы не указываем, где именно горожане увидели вспышки и инверсионные следы.

Ранее губернатор Василий Голубев призвал жителей региона не постить снимки работы ПВО и не указывать географические данные, где были замечены последствия, поскольку эта информация может сказаться на работе военных.

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