«Одна догоняет другую»: ростовчане сообщили о ярких вспышках и следах в небе

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
Жители Ростова рассказывают о необычных следах, которые заметили в небе над городом. Сначала очевидцы разглядели яркую вспышку, за ней еще одну. Вспышки оставляли на небосводе инверсионные следы.
«Которая выше по кругу догоняет, которая ниже», — написал читатель RostovGazeta. При этом никаких хлопков или грохота на этот раз слышно не было.
По понятным причинам мы не указываем, где именно горожане увидели вспышки и инверсионные следы.
Ранее губернатор Василий Голубев призвал жителей региона не постить снимки работы ПВО и не указывать географические данные, где были замечены последствия, поскольку эта информация может сказаться на работе военных.