Стало известно, когда стихнет ураганный ветер в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Сильный ветер стал причиной массового падения деревьев. Утром 27 ноября в городе насчитали 28 происшествий, среди которых 24 случая с падающими деревьями, один — с повреждением строений, а также три подтопления территории.
«В настоящее время на контроле находится устранение последствий, связанных с 17 упавшими растениями и подтоплением на улице Шоссейная, 30. На месте работают коммунальщики и спасатели», — уточнил Алексей Логвиненко.
Отмечается, что такая погода сохранится до вечера. Ростовчан попросили не ставить автомобили под деревьями и слабоукрепленными конструкциями.
Добавим, что школы начали переводить на дистанционку в Таганроге из-за урагана. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.