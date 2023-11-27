rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:36

Updated Сегодня, 06:36

Стало известно, сколько продлится ураганный ветер в Ростове-на-Дону

Стало известно, когда стихнет ураганный ветер в Ростове-на-Дону

27 ноября 2023, 06:34
Фото: 1MI
Стало известно, сколько продлится ураганный ветер в Ростове-на-Дону

Ураганный ветер в Ростове-на-Дону не стихнет до вечера 27 ноября

В Ростове-на-Дону неблагоприятная погода с сильным ветром будет сохраняться весь понедельник, 27 ноября, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

Сильный ветер стал причиной массового падения деревьев. Утром 27 ноября в городе насчитали 28 происшествий, среди которых 24 случая с падающими деревьями, один — с повреждением строений, а также три подтопления территории.

«В настоящее время на контроле находится устранение последствий, связанных с 17 упавшими растениями и подтоплением на улице Шоссейная, 30. На месте работают коммунальщики и спасатели», — уточнил Алексей Логвиненко.

В Ростове ввели режим повышенной готовности из-за непогоды с 24 ноября
Узнать подробнее

Отмечается, что такая погода сохранится до вечера. Ростовчан попросили не ставить автомобили под деревьями и слабоукрепленными конструкциями.

Добавим, что школы начали переводить на дистанционку в Таганроге из-за урагана. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
Деревья начали массово падать в Ростове-на-Дону из-за урагана«Оставайтесь дома»: школы начали переводить на дистанционку в Таганроге из-за ураганаЖителей в Ростовской области предупредили об ураганном ветре 27 ноября
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ураган в Ростовской области 27 ноября
Подпишитесь
Глава Гидрометцентра Вильфанд сообщил, когда стихнет ветер в Ростовской области
Сегодня, 08:59
В Минобороны рассказали, куда целился беспилотник, сбитый в Ростовской области
Сегодня, 08:30
Фуру сдуло на дороге в Ростовской области из-за урагана
Сегодня, 08:25
Эвакуация началась в Ростовской области из-за подтоплений 27 ноября
Сегодня, 08:15
«Так страшно было!»: жители Каменского района рассказали о сбитом беспилотнике
Сегодня, 07:38
Крыша пятиэтажки рухнула на дорогу и провода в Ростовской области
Сегодня, 07:36