Необычное свечение в небе заметили жители в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
Ростовчане заметили необычное явление в виде светящегося круга с луной в центре. Гало появилось в ночь на среду, 29 ноября.
Добавим, что лунное гало — это оптическая иллюзия, при которой вокруг луны образуется большое яркое кольцо. Его можно увидеть благодаря мельчайшим ледяным кристаллам в атмосфере.
Для Ростова-на-Дону это довольно редкое явление, но многие радуются, когда видят это свечение. Также они делают большое количество фотографий и публикуют в социальных сетях.
Ранее жители Каменска-Шахтинского посчитали необычным свечение над храмом. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.