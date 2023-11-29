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Published Сегодня, 04:57

Modified Сегодня, 05:07

Updated Сегодня, 05:07

Необычное свечение в небе заметили жители в Ростове-на-Дону

Необычное свечение в небе заметили жители в Ростове-на-Дону

29 ноября 2023, 04:57
Фото: Midjourney
В небе над Ростовом-на-Дону появилось лунное гало, сообщили местные жители в соцсетях.

Ростовчане заметили необычное явление в виде светящегося круга с луной в центре. Гало появилось в ночь на среду, 29 ноября.

Добавим, что лунное гало — это оптическая иллюзия, при которой вокруг луны образуется большое яркое кольцо. Его можно увидеть благодаря мельчайшим ледяным кристаллам в атмосфере.

Жители Каменска-Шахтинского посчитали необычным свечение над храмом
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Для Ростова-на-Дону это довольно редкое явление, но многие радуются, когда видят это свечение. Также они делают большое количество фотографий и публикуют в социальных сетях.

Фото: Это Ростов - ТГ

Ранее жители Каменска-Шахтинского посчитали необычным свечение над храмом. Материал RostovGazeta на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Редкое явление#Луна
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