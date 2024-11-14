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Редкое явление

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2024
В Ростовской области нашли редкого воробья-альбиноса
14 ноября, 09:02
В Ростовской области ветеринары отрезали страусенку третью лапу
2 октября, 14:09
Одну из самых ярких комет столетия увидят жители Ростовской области в сентябре
27 сентября, 04:30
Жители Ростова-на-Дону подышали чистым воздухом и увидели НЛО
20 сентября, 16:12
У планеты Земля на два месяца появится еще одна «маленькая Луна»
Осенью 2024 года в орбиту Земли влетит астероид. Небесное тело будет вращаться вокруг планеты, как маленькая Луна, сообщает «Новая Хакасия».
17 сентября, 08:25
Жители Ростовской области стали свидетелями огненной радуги
8 сентября, 09:37
В небе над Ростовской областью заметили разноцветные облака
Жители Ростовской области стали свидетелями иризации облаков, снимки опубликовал телеграм-канал «Ростов-Главный»
10 июля, 14:36
В Ростовской области обнаружили редчайшее растение
Ученые Южного федерального университета обнаружили в Ростовской области редкое почвокровное растение, которое занесено Красную книгу, сообщает пресс-служба ЮФУ.
6 июня, 14:05
Редкое природное явление напугало жителей Ростова-на-Дону 15 января
15 января, 18:08
В небе над Ростовской областью заметили световые столбы 8 января
На севере Ростовской области над Каменском-Шахтинским заметили световые столбы, сообщения об этом появились в местных Telegram-каналах.
9 января, 12:47
2023
Необычное свечение в небе заметили жители в Ростове-на-Дону
29 ноября 2023, 04:57
В Ростовской области можно будет наблюдать суперлуние с 3 июля
Жители Ростовской области смогут увидеть суперлуние ночью 3 июля, об этом RostovGazeta рассказал ростовский астроном Сергей Жмайлов.
2 июля 2023, 15:20
В Ростове ждут кровавую Луну и строят теории о том, кто делал фото с ЧВК «Вагнер»
30 июня 2023, 17:09
Жители в Ростовской области увидели северное сияние вечером 23 апреля
Жители Ростовской области вечером в воскресенье, 23 апреля, увидели в небе очень редкое для этого региона явление, сообщили они в соцсетях.
24 апреля 2023, 06:28

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