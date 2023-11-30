Стало известно о возможной гибели 10 человек из-за взрыва на полигоне под Ростовом

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Десять военнослужащих могли погибнуть на полигоне в Ростовской области, еще 15 получили ранения. Причиной этому, дескать, стал случайный взрыв. СМИ пишут, что он произошел еще в начале ноября.
«Военнослужащие якобы развели костер на полигоне. Рядом находились боеприпасы. Из-за огня они сдетонировали», — приводит слова источника издание.
По факту инцидента ведется расследование.
Официальных подробностей о случившемся ранее не поступало. Информация об инциденте будет уточняться, есть вероятность, что данные о гибели военнослужащих могут являться фейком.
Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал, кто угрожает «взорвать» школы Ростова.