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СМИ сообщили о гибели 10 человек из-за взрыва на военном полигоне под Ростовом

Стало известно о возможной гибели 10 человек из-за взрыва на полигоне под Ростовом

30 ноября 2023, 10:20
Фото: 1MI
СМИ сообщили о гибели 10 человек из-за взрыва на военном полигоне под Ростовом
Из-за случайного взрыва на военном полигоне под Ростовом могли погибнуть до десяти человек, сообщает со ссылкой на свои источники Donday.

Десять военнослужащих могли погибнуть на полигоне в Ростовской области, еще 15 получили ранения. Причиной этому, дескать, стал случайный взрыв. СМИ пишут, что он произошел еще в начале ноября.

«Военнослужащие якобы развели костер на полигоне. Рядом находились боеприпасы. Из-за огня они сдетонировали», — приводит слова источника издание.

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По факту инцидента ведется расследование.

Официальных подробностей о случившемся ранее не поступало. Информация об инциденте будет уточняться, есть вероятность, что данные о гибели военнослужащих могут являться фейком.

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