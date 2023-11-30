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Военный эксперт Марочко заявил, кто угрожает «взрывами» школам Ростова

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, кто угрожает «взорвать» школы Ростова

30 ноября 2023, 08:33
Фото: Midjourney
Военный эксперт Марочко заявил, кто угрожает «взрывами» школам Ростова
Украинские спецслужбы могут быть замешаны в распространении фейков о возможных нападениях на школы Ростова, пишет «Южная служба новостей» со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко.
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СВО

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в рассылке фейковых сообщений о нападениях на школы Ростова могут быть замешаны украинские спецслужбы. Он поясняет, что ВСУ сейчас терпит неудачи на фронте. Чтобы компенсировать их, спецслужбы соседней страны идут на информационные диверсии в России.

Фейком оказались угрозы о планирующихся взрывах в ростовских школах
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«Лишь благодаря квалифицированным специалистам спецслужб удаётся нивелировать большую часть этой деятельности. Но здесь расслабляться не стоит, потому что враг работает тоже очень профессионально. Более того, это не только Украина — это, по сути, весь блок НАТО, который работает на то, чтобы запугать мирных граждан, внести смуту, раздор в общество. И эта деятельность, к сожалению, будет нарастать», — рассуждает Марочко.

Напомним, накануне в Telegram-каналах сообщили, что в некоторых ростовских школах 1 декабря якобы произойдут взрывы. Нападения на образовательные учреждения организуют пять неизвестных. В правительстве Ростовской области заявили, что эти сообщения являются фейком. Других подробностей власти не дали. В МВД региона на многочисленные запросы журналистов ничего не ответили.

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