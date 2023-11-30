Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, кто угрожает «взорвать» школы Ростова

«Лишь благодаря квалифицированным специалистам спецслужб удаётся нивелировать большую часть этой деятельности. Но здесь расслабляться не стоит, потому что враг работает тоже очень профессионально. Более того, это не только Украина — это, по сути, весь блок НАТО, который работает на то, чтобы запугать мирных граждан, внести смуту, раздор в общество. И эта деятельность, к сожалению, будет нарастать», — рассуждает Марочко.