Военный эксперт Андрей Марочко рассказал, кто угрожает «взорвать» школы Ростова

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в рассылке фейковых сообщений о нападениях на школы Ростова могут быть замешаны украинские спецслужбы. Он поясняет, что ВСУ сейчас терпит неудачи на фронте. Чтобы компенсировать их, спецслужбы соседней страны идут на информационные диверсии в России.
«Лишь благодаря квалифицированным специалистам спецслужб удаётся нивелировать большую часть этой деятельности. Но здесь расслабляться не стоит, потому что враг работает тоже очень профессионально. Более того, это не только Украина — это, по сути, весь блок НАТО, который работает на то, чтобы запугать мирных граждан, внести смуту, раздор в общество. И эта деятельность, к сожалению, будет нарастать», — рассуждает Марочко.
Напомним, накануне в Telegram-каналах сообщили, что в некоторых ростовских школах 1 декабря якобы произойдут взрывы. Нападения на образовательные учреждения организуют пять неизвестных. В правительстве Ростовской области заявили, что эти сообщения являются фейком. Других подробностей власти не дали. В МВД региона на многочисленные запросы журналистов ничего не ответили.