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Posted 16 сентября, 15:30

Published 16 сентября, 15:30

Modified 16 сентября, 15:32

Updated 16 сентября, 15:32

В Ростовской области ввели веерные отключения света из-за пожаров

В Ростовской области ввели веерные отключения света из-за пожаров

16 сентября 2024, 15:30
Фото: 1MI
В Ростовской области ввели веерные отключения света из-за пожаров
На всей территории Ростовской области ввели временные отключения электричества из-за природных пожаров, сообщает региональное правительство.

16 сентября стало известно, что в Ростовской области снова начнут массово отключать свет. Энергетики будут приостанавливать подачу электричества потребителям из-за большого количества ландшафтных пожаров.

Региональные власти отмечают, что все отключения проводятся в соответствии с поступающими заявками от администраций муниципальных поселений. Органы местного самоуправления сами оценивают ситуацию и угрозу распространения огня.

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Добавим, что из-за сложившейся ситуации в Ростовской области, подаются заявки на обесточивание воздушных линий электропередач. Как долго будут проходить веерные отключения, пока неизвестно.

Ранее в МЧС России по Ростовской области рассказали, что на территории региона одновременно полыхают 60 пожаров. Подробнее об обстановке на Дону в материале RostovGazeta.

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