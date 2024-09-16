В Ростовской области ввели веерные отключения света из-за пожаров

Posted 16 сентября, 15:30
Published 16 сентября, 15:30
Modified 16 сентября, 15:32
Updated 16 сентября, 15:32
16 сентября стало известно, что в Ростовской области снова начнут массово отключать свет. Энергетики будут приостанавливать подачу электричества потребителям из-за большого количества ландшафтных пожаров.
Региональные власти отмечают, что все отключения проводятся в соответствии с поступающими заявками от администраций муниципальных поселений. Органы местного самоуправления сами оценивают ситуацию и угрозу распространения огня.
Добавим, что из-за сложившейся ситуации в Ростовской области, подаются заявки на обесточивание воздушных линий электропередач. Как долго будут проходить веерные отключения, пока неизвестно.
Ранее в МЧС России по Ростовской области рассказали, что на территории региона одновременно полыхают 60 пожаров. Подробнее об обстановке на Дону в материале RostovGazeta.