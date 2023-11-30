rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:46

Published Сегодня, 20:46

Modified Сегодня, 20:48

Updated Сегодня, 20:48

В МЧС опровергли гибель людей во время пожара на «Темернике» в Ростове

В МЧС опровергли гибель людей во время пожара на «Темернике» в Ростове

30 ноября 2023, 20:46
Фото: rostovgazeta.ru
В МЧС опровергли гибель людей во время пожара на «Темернике» в Ростове
Пострадавших и погибших в ходе пожара на «Темернике» в Ростове, по предварительным данным, нет, сообщили спасатели и местные власти.

В МЧС региона опровергли информацию о гибели людей во время пожара на рынке «Темерник» в Ростове. Огонь там не могут потушить почти три часа. Площадь возгорания составляет три тысячи квадратных метров.

Сильнейший пожар на "Темернике" в Ростове 30 ноября на снимках корреспондента RostovGazeta
Узнать подробнее

Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко добавил, что пострадавших в результате инцидента также нет.

Информация о возможных жертвах будет уточняться.

Ранее стало известно, какие павильоны горят на рынке «Темерник» в Ростове.

Читайте также:
В МЧС сообщают, что погибших в пожаре на "Темернике" нетПолиция оцепила место пожара на «Темернике» в РостовеДиректор «Темерника» в Ростове опроверг короткое замыкание как причину пожара
#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Пожар#Пожар на рынке "Темерник" в Ростове-на-Дону 30 ноября
Подпишитесь
18:53
Огонь уничтожает одно здание за другим на рынке «Темерник» в Ростове
Сегодня, 18:55
Стало известно, какие павильоны горят на рынке «Темерник» в Ростове
Сегодня, 18:34
Появилось видео масштабного пожара на рынке «Темерник» в Ростове
Сегодня, 18:31
Огонь уничтожает одно здание за другим на рынке «Темерник» в Ростове
Сегодня, 18:55
Сколько денег нужно ростовчанину на обновление гардероба к зиме
Сегодня, 20:07