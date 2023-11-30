В МЧС опровергли гибель людей во время пожара на «Темернике» в Ростове

Posted Сегодня, 20:46
Published Сегодня, 20:46
Modified Сегодня, 20:48
Updated Сегодня, 20:48
В МЧС региона опровергли информацию о гибели людей во время пожара на рынке «Темерник» в Ростове. Огонь там не могут потушить почти три часа. Площадь возгорания составляет три тысячи квадратных метров.
Глава администрации Ростова Алексей Логвиненко добавил, что пострадавших в результате инцидента также нет.
Информация о возможных жертвах будет уточняться.
Ранее стало известно, какие павильоны горят на рынке «Темерник» в Ростове.