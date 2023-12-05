«Симпатичный город»: почему советские писатели-юмористы любили приезжать в Ростов

Зощенко посетил Ростов и в 1933 году. Об этом сообщалось в газете «Молот» в корреспонденции за подписью некоего А. Л. Этот А.Л., в частности, писал: «Михаил Зощенко принадлежит к разряду тех современных писателей, которых не очень жалует своим вниманием критика, но которых читают и любят читатели. Кому неизвестно имя Зощенко? Его рассказы читаются даже теми, кто вообще не следит за современной литературой. В чем причина этого успеха? Конечно, в незаурядном комическом таланте и в простоте, доступности и популярности формы, в которую облекает Зощенко свои рассказы. Он строит свои произведения на самом обыденном, знакомом бытовом материале, умело заостряя его комические стороны».