«Симпатичный город»: почему советские писатели-юмористы любили приезжать в Ростов

Posted Сегодня, 13:50
Published Сегодня, 13:50
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
И непременно оценит тех, кто любит его.
Всегда считалось, что Одесса-мама, а Ростов-папа. И эти города чем-то ментально похожи. С моей точки зрения, еще чем-то схож и фольклор, и юмор этих мест.
Много говорится о неповторимом одесском юморе, но и ростовский юмор также колоритен, самобытен, в чем-то уникален и неповторим.
О каких же писателях-юмористах я веду речь? Например, Зощенко бывал в Ростове. Он приезжал в наш город и в 1927 году даже написал рассказ о Ростове. В нем есть такие строки: «Кстати, о Ростове. Симпатичный город. Я там был этой осенью. Проездом. Славный, спокойный город. И климат довольно мягкий».
Зощенко посетил Ростов и в 1933 году. Об этом сообщалось в газете «Молот» в корреспонденции за подписью некоего А. Л. Этот А.Л., в частности, писал: «Михаил Зощенко принадлежит к разряду тех современных писателей, которых не очень жалует своим вниманием критика, но которых читают и любят читатели. Кому неизвестно имя Зощенко? Его рассказы читаются даже теми, кто вообще не следит за современной литературой. В чем причина этого успеха? Конечно, в незаурядном комическом таланте и в простоте, доступности и популярности формы, в которую облекает Зощенко свои рассказы. Он строит свои произведения на самом обыденном, знакомом бытовом материале, умело заостряя его комические стороны».
Далее газета сообщала, что Зощенко − прекрасный чтец своих рассказов и 26 мая 1933 года с ним состоится встреча в Клубе росторговли и промышленности.
Вообще, в наш город регулярно приезжали писатели-юмористы и даже целые их делегации. Так, в 1978 году подобная группа из Москвы посетила Ростов.
«Вечерний Ростов» рассказал об этом своим читателям в заметке «Писатели-юмористы − наши гости». В этой публикации сообщалось, что писателей встречали на вокзале руководители города и представители творческой интеллигенции, в частности секретарь горкома КПСС П. В. Дзюбенко, работники горкома КПСС, представитель Ростовской писательской организации, журналисты. То есть вот на таком высоком уровне встречали, если так можно выразиться, творческий десант из Москвы.
Руководитель группы Леонид Ленч сообщил газете «Вечерний Ростов», что комиссия по сатире и юмору Союза писателей РСФСР и редакция журнала «Крокодил» начинают проводить цикл вечеров сатиры и юмора в крупнейших городах Российской Федерации. Первым городом был выбран Ростов-на-Дону.
Думается, что московские писатели неспроста начали свой цикл вечеров с Ростова. Возможно, они понимали, что если уж в этом городе их будет ждать успех, то и в остальных городах творческие вечера пройдут успешно.
Напомню, что писатель-юморист Леонид Сергеевич Ленч был известным фельетонистом. Он публиковался в журнале «Крокодил», а также в разных газетах, в том числе ростовских.
Сейчас в это сложно поверить, но тираж журнала «Крокодил» в советские годы достигал 6,5 миллиона экземпляров. Он был основан в далеком 1922 году. С журналом сотрудничали известные советские публицисты, сатирики, поэты, художники-карикатуристы.
В советские годы сатирический журнал «Крокодил» был очень популярен. Я помню, как в годы перестройки, чтобы купить этот журнал, в газетные киоски выстраивались очереди. Тогда вообще почти каждый день можно было увидеть с утра очереди в газетные киоски, настолько были популярны и востребованы печатные издания.
Но вернемся к писателю Леониду Сергеевичу Ленчу. Дело в том, что он еще был очень популярен и потому, что являлся автором сценариев сатирического киножурнала «Фитиль».
Интересно, что другой член московской делегации писателей-юмористов, художественный руководитель киножурнала «Фитиль» Александр Столбов сообщил корреспонденту «Вечернего Ростова», что верит и надеется: в Ростове не будет ни одного сюжета для «Фитиля». Конечно, льстил Столбов. Но все равно очень приятно.
Надо признать, что сегодня молодые люди уже не знают, как был популярен в СССР этот сатирический киножурнал. Выпуски «Фитиля» состояли из разных сюжетов: игровых, документальных, мультипликационных.
Хорошо помню, как этот журнал обычно показывали перед сеансами в кинотеатрах. Заставка журнала была оформлена красиво, ярко и зрелищно. От ящика отрывалась доска, оттуда вылетал зажигательный фитиль и раскручивался в причудливую надпись: «Фитиль». Затем фитиль загорался, огонь подбирался к ящику и раздавался взрыв. На экране большими буквами было написано: «Всесоюзный сатирический журнал». Далее указывался номер выпуска.
О чем, как правило, были выпуски «Фитиля»? Киножурнал боролся с негативными явлениями в советской жизни − пьянством, бюрократией, взяточничеством, расхищением государственного имущества.
Главным человеком в журнале и его создателем считался известный советский поэт Сергей Михалков.
А вот режиссер Александр Столбов, который упоминается в заметке «Вечернего Ростова», был художественным руководителем «Фитиля» с 1964 по 1985 годы. Кстати, Александр Столбов в 1978 году за работу в киножурнале был удостоен Государственной премии СССР.
Вообще, сатире и юмору в СССР уделяли немало внимания. Помимо сатирических журналов, телепрограмм, юмористические программы выходили и на радио.
Например, в составе делегации писателей-юмористов из Москвы был и Виталий Алёнин − редактор отдела сатиры и юмора Всесоюзного радио. Корреспонденту «Вечернего Ростова» он сказал следующее: «В нашей работе есть одна особенность. Мы привыкли общаться со слушателями, „невзирая на лица“. А сейчас у нас будет с ними живое общение».
Добавлю, что писатель-юморист Виталий Алёнин с 1967 года возглавлял отдел сатиры и юмора Всесоюзного радио, а еще сотрудничал с журналом «Крокодил». Настоящая его фамилия − Гланц, псевдоним «Алёнин» писатель взял в честь жены Алёны.
Далее газета «Вечерний Ростов» сообщала своим читателям, что московские гости проведут встречи в Ростове с рабочими промышленных предприятий.
Когда я прочитал заметку «Вечернего Ростова» за 1978 год, то мне стало немного грустно. Ведь сегодня подобные творческие встречи на заводах и предприятиях почти не проводятся. Да и многие заводы в нашем городе, к сожалению, больше не работают. Они просто уже не существуют.
Но не будем о грустном, а лучше вспомним о том, что в нашем городе жил известный карикатурист и художник Генч. Леон Георгиевич был одним из постоянных авторов журнала «Крокодил». В советское время его очень любили и высоко ценили.
В предисловии к книге «Леон Генч. Карикатуры разных лет», выпущенной в 1963 году издательством «Крокодил», Г. Рыклин, главный редактор журнала, писал: «Принято считать, что короткая фамилия (или псевдоним) лучше запоминается, чем длинная. Фамилия этого художника запомнилась тысячам советских читателей не только потому, что в ней всего четыре буквы − ГЕНЧ. Краткая фамилия потому врезалась в память, что рассказывает о художнике, у которого большой и добрый путь».
Как пишет Т. Н. Абрамова в работе «Художник Л. Г. Генч − уроженец старой Нахичевани» («Известия Ростовского областного музея краеведения», выпуск 17, с. 113−122), Левон Геворкович Генч-Оглуев (Леон Георгиевич Генч) родился в семье мещанина в городе Нахичевани-на-Дону. Отец художника был близким родственником известного нахичеванского предпринимателя Генч-Оглуева, который вместе со своим товарищем и компаньоном Шапошниковым создал фирму по продаже галантерейного и игольного товара «Торговый дом Генч-Оглуева и Шапошникова».
Для людей старшего поколения журнал «Крокодил» всегда был особо значим и интересен. Лучшие сатирики, юмористы, писатели страны публиковались в нем. И пусть этот журнал уже не выходит в свет, и пусть изменилось время, изменились ценности и приоритеты, но не без гордости могу сказать, что символом журнала «Крокодил» навсегда останется ростовский и нахичеванский художник и карикатурист Генч.
Вклад Ростова, особенно ростовской Нахичевани, в юмор и сатиру трудно переоценить. Например, выходцем из Нахичевани был Никита Балиев (Мкртич Балян) − один из первых российских конферансье, известный актер, режиссер, основатель и директор пародийного московского театра «Летучая мышь».
Родом из Нахичевани-на-Дону был также известный актер кино и Театра сатиры, мастер эпизодических ролей, как его называли, заслуженный артист РСФСР Георгий Баронович Тусузов (Геворк Луйспаронович Тусузян).
Кстати, родом из Ростова и известный писатель Георгий Карпович Териков. Он участник многих телевизионных программ: «Под знаком Зодиака», «Смехопанорама», «Аншлаг», «Смак», «Кривое зеркало».
А еще Териков известен своими текстами для многих популярных артистов, в том числе для Евгения Петросяна и Карена Аванесяна.
Вообще, уверен, что о том, как много сделал наш славный город Ростов-на-Дону для развития отечественного юмора и сатиры, можно написать целую книгу.
Думаю, именно поэтому и не удивительно, что в наш город любили приезжать писатели-юмористы. Да и не только они…