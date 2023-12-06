Глава Новочеркасска хочет отсудить 1 млн рублей за скандальное видео

Posted Сегодня, 07:23
Published Сегодня, 07:23
Modified Сегодня, 07:25
Updated Сегодня, 07:25
Все началось с попытки местных жителей защитить от вырубки деревья в одном из дворов в микрорайоне Донском. По информации канала, один из депутатов заявил, что разрешение на работы якобы подписал Лысенко.
«Всю историю депутат записал на видео и разместил в Интернете. Лысенко оскорбился и в ответ обратился с иском в суд за клевету на депутата», — уточняет канал.
Отмечается, что Лысенко в качестве компенсации попросил 1 миллион рублей, но суд отказал в удовлетворении требований. Дело в том, что чиновник является должностным лицом и должен быть готов к критике.
Канал пишет, что Лысенко с этим не согласен и теперь намерен обратиться в областной суд. Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
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