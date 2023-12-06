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Published Сегодня, 07:23

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Updated Сегодня, 07:25

Глава Новочеркасска хочет отсудить 1 млн рублей у критиковавшего его депутата

Глава Новочеркасска хочет отсудить 1 млн рублей за скандальное видео

6 декабря 2023, 07:23
Фото: ТГ канал Юрия Лысенко
Глава Новочеркасска хочет отсудить 1 млн рублей у критиковавшего его депутата
Глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко не смог выиграть суд по делу о скандальном видео, пишет Telegram-канал Don_Mash.

Все началось с попытки местных жителей защитить от вырубки деревья в одном из дворов в микрорайоне Донском. По информации канала, один из депутатов заявил, что разрешение на работы якобы подписал Лысенко.

«Всю историю депутат записал на видео и разместил в Интернете. Лысенко оскорбился и в ответ обратился с иском в суд за клевету на депутата», — уточняет канал.

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Отмечается, что Лысенко в качестве компенсации попросил 1 миллион рублей, но суд отказал в удовлетворении требований. Дело в том, что чиновник является должностным лицом и должен быть готов к критике.

Канал пишет, что Лысенко с этим не согласен и теперь намерен обратиться в областной суд. Добавим, что официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее глава администрации Волгодонска неожиданно уволился и закрыл соцсети.

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