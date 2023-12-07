Как в честь ростовской Нахичевани называли улицы в других городах

Почему же жители дореволюционного Ейска с таким уважением относились к Нахичевани-на-Дону, что даже назвали улицу в честь нее? А потому что в Ейске в то время было немало нахичеванских предпринимателей, успешно занимавшихся торговой деятельностью. Из книги А. Иванова и М. Сидоренко «Портрет старого Ейска. Ейск в начале XX века» мы можем узнать, что в городе был популярен магазин Никиты Магдесиева, в котором продавались различные шляпы, галантерейные товары, золотые и серебряные украшения. Можно было купить даже швейную машинку. Торговлей галантереей, а также косметикой, венчальными цветами здесь успешно занимался Григорий Петрович Шилтов. А в магазине, который находился в доме Артемия Сергеевича Черчопова, шла успешная торговля одеждой, тканями и мебелью. Для этого магазина шили одежду самые известные портные Ейска!