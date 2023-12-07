Как в честь ростовской Нахичевани называли улицы в других городах

Posted Сегодня, 12:18
Published Сегодня, 12:18
Modified Сегодня, 12:20
Updated Сегодня, 12:20
Кстати, и сегодня есть такие улицы, названные в честь Нахичевани: в Волгодонске, в селе Киселево Красносулинского района и даже в Чалтыре. Хотя, если честно, то, что в Чалтыре есть Нахичеванская улица, меня не удивляет.
А вот то, что улица Нахичеванская была даже в Ейске, меня приятно удивило. Хотя все вроде бы и логично. Дело в том, что по указу императрицы Екатерины Великой армянам было даровано немало льгот, созданы благоприятные условия для торговой деятельности. И как следствие этого возникло нахичеванское купечество, которое было известно на всю Российскую империю. Кстати, город Нахичевань-на-Дону до середины девятнадцатого века был одним из самых экономически развитых городов юга России.
Мне довелось познакомиться с книгой А. Иванова и М. Сидоренко «Портрет старого Ейска. Ейск в начале XX века». И я узнал, что в Ейске была тоже улица Нахичеванская (ныне улица Победы). Кстати, именно на этой улице мне как-то довелось жить со своими близкими, когда отдыхал в Ейске. Только тогда я не знал, что в начале двадцатого века она называлась Нахичеванской.
Почему же жители дореволюционного Ейска с таким уважением относились к Нахичевани-на-Дону, что даже назвали улицу в честь нее? А потому что в Ейске в то время было немало нахичеванских предпринимателей, успешно занимавшихся торговой деятельностью. Из книги А. Иванова и М. Сидоренко «Портрет старого Ейска. Ейск в начале XX века» мы можем узнать, что в городе был популярен магазин Никиты Магдесиева, в котором продавались различные шляпы, галантерейные товары, золотые и серебряные украшения. Можно было купить даже швейную машинку. Торговлей галантереей, а также косметикой, венчальными цветами здесь успешно занимался Григорий Петрович Шилтов. А в магазине, который находился в доме Артемия Сергеевича Черчопова, шла успешная торговля одеждой, тканями и мебелью. Для этого магазина шили одежду самые известные портные Ейска!
Здесь же, в Ейске, располагался торговый дом братьев Аджемовых. Георгий и Константин Аджемовы также торговали мануфактурой, а еще земледельческими машинами.
Мудрость Екатерины Великой
Напомню, что в 1779 году по указу императрицы Екатерины Великой армянами-переселенцами были основаны город Нор Нахичеван (впоследствии ставший Нахичеванью-на-Дону) и пять армянских сел.
К Екатерине II можно относиться по-разному. Она бывала и жестокой, и любвеобильной (это хорошо известно). Но в том, что именно Екатерина Великая сделала из России могущественную империю, создав по сути Новороссию и основав немало городов на юге России, в том числе и Нахичевань, сомневаться не приходится.
Она умела всех − и своих фаворитов, и даже целые народы − убедить служить на благо Российской империи. Повторю еще раз, можно по-разному к этому относиться, но это факт.
С моей точки зрения, государственная мудрость Екатерины Великой заключалась в том, что, видя природные способности армян к ремеслам и торговле, она даровала им немалые льготы. Для чего же она это сделала? Да только для того, чтобы они способствовали своей предпринимательской деятельностью экономическому развитию юга России. И армяне в этой деятельности заметно преуспели. Это тоже мы хорошо знаем.
Несмотря на тяжелое переселение из Крыма (немало людей погибло во время него), армяне, используя дарованные императрицей права и льготы, довольно быстро превратили свой город Нахичевань-на-Дону в центр торговли, ремесел и культурной жизни не только армянской колонии, но и всей, как тогда говорили, Новороссии.
Но для меня особенно важно и приятно не только это. Приятен еще и тот факт, что донские армяне смогли добиться того, чтобы в честь их любимой Нахичевани стали называть улицы русских городов. И добились они этого своим трудом. Потому как за трудолюбие и честность их уважали местные жители. Ведь улицы в честь Нахичевани в других городах назывались не по распоряжению сверху, а по зову сердца людей, живших в этих местах. И улица Нахичеванская (ныне улица Победы) в городе Ейске является ярким тому подтверждением!
Еще немного истории
В декабре 1928 года административной комиссией при Президиуме ВЦИК СССР было принято решение города Ростов и Нахичевань-на-Дону объединить в город Ростов-на-Дону. 14 января 1929 года вышло постановление «О слиянии городов Ростова и Нахичевани-на-Дону Северо-Кавказского края в один город с присвоением ему наименования Ростов-на-Дону, о выделении города Ростова-на-Дону из состава Донского округа и перенесении центра Донского округа». В том же 1929 году Нахичеванский район был переименован в Пролетарский.
В годы перестройки и в девяностые годы минувшего столетия многие представители ростовской и нахичеванской интеллигенции выступали за то, чтобы Пролетарскому району вернули его историческое имя и вновь называли Нахичеванским.
Эта тема была мне тоже близка, так как я в течение многих лет писал на страницах «Вечернего Ростова» о том, что в городе должен появиться Нахичеванский район. Тем более что после соединения Ростова с Нахичеванью такой район был. Правда, просуществовал он в 1929 году несколько месяцев и затем был переименован в Пролетарский.
Мало кто знает, но и в советское время представители армянской интеллигенции, в том числе и известная советская писательница, автор «Ленинианы» Мариэтта Сергеевна Шагинян, обращались к Генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу с просьбой вернуть Пролетарскому району Ростова его историческое имя и именовать, как и прежде, Нахичеванью. Письмо было написано в 1978 году в связи с 150-летием вхождения Восточной Армении в состав России и в связи с приближающимся 200-летием с момента основания Нор Нахичевана (Нахичевани-на-Дону). Полный текст письма можно прочитать в разных источниках, в том числе и в книге известного ростовского краеведа Антраника Геворковича Малхасяна «Страницы истории анийских, крымских и донских армян».
С моей точки зрения, в тот период времени написать подобное письмо − это смелый гражданский поступок.
Как-то в Союзе писателей Дона мне довелось побеседовать на эту тему с писателем Евгением Рябцевым (к сожалению, ныне покойным), который в те годы, как представитель власти, писал официальное обоснование, почему не следует возвращать историческое название Пролетарскому району города Ростова.
В то время Евгений Алексеевич Рябцев работал заведующим отделом Пролетарского райкома КПСС. Ему и его товарищам, коллегам, поручили писать официальный ответ на это письмо. Им сверху дали задание обосновать, почему нецелесообразно возвращать историческое имя Пролетарскому району. А сделать им это было непросто. Ведь писательница Мариэтта Шагинян была биографом Ленина, автором легендарной «Ленинианы».
Справедливость восторжествовала
И все-таки некоторым образом справедливость восторжествовала. В Ростове благодаря усилиям краеведов, в том числе и автора этих строк, были установлены два памятных знака (указателя) «Ростов−Нахичевань-на-Дону» в 2022 и 2023 году на территории парка культуры и отдыха имени 1 Мая и парка культуры и отдыха имени Вити Черевичкина.
Почему были выбраны именно эти места? Да потому что именно здесь, на территории современной Театральной площади, проходила граница двух городов − Ростово-Нахичеванская межа. Вот потому это историческое место мы и решили обозначить памятными знаками (указателями).
А закончить свой рассказ мне хотелось бы словами известного ростовского писателя и краеведа Владимира Сергеевича Сидорова: «Ростов−Нахичевань − феномен мировой культуры». По-моему, очень важные слова, они актуальны и сегодня. Ведь действительно в мировой истории трудно найти аналог такого мирного и взаимно обогащающего существования двух городов. Ростов и Нахичевань − это еще и пример нерушимой дружбы двух братских народов − русского и армянского.