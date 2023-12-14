«Начнутся сильные снегопады»: синоптик Вильфанд рассказал, чего ждать ростовчанам

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
В беседе с изданием RT он рассказал, что в некоторых регионах будут отклонения от климатической нормы. В том числе в субъектах страны ожидаются сильные снегопады.
Это касается Ростовской и Рязанской областей, а также Подмосковья. Причиной собеседник назвал воздушные массы, которые перемещаются в западную часть европейской территории из Атлантики.
Ранее в регионе из-за ледяного дождя стали очень скользкими дороги и тротуары, из-за чего пострадали сотни человек. Все они обратились к врачам за медицинской помощью.
Кроме того, непогода оставила более 150 тысяч местных жителей без света.