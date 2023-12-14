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Синоптик Вильфанд спрогнозировал сильные снегопады в Ростовской области

«Начнутся сильные снегопады»: синоптик Вильфанд рассказал, чего ждать ростовчанам

14 декабря 2023, 04:59
Фото: 1MI

Синоптик Вильфанд спрогнозировал сильные снегопады в Ростовской области

В Ростовской области в декабре ожидаются сильные снегопады, сообщил представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В беседе с изданием RT он рассказал, что в некоторых регионах будут отклонения от климатической нормы. В том числе в субъектах страны ожидаются сильные снегопады.

Это касается Ростовской и Рязанской областей, а также Подмосковья. Причиной собеседник назвал воздушные массы, которые перемещаются в западную часть европейской территории из Атлантики.

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Ранее в регионе из-за ледяного дождя стали очень скользкими дороги и тротуары, из-за чего пострадали сотни человек. Все они обратились к врачам за медицинской помощью.

Кроме того, непогода оставила более 150 тысяч местных жителей без света.

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