В Ростовской области более 10 тыс человек остаются без света

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
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Updated Сегодня, 05:55
По информации министерства, к утру четверга без света оставались 10,5 тысячи граждан. В данный момент работают 62 бригады. В их состав входят 216 специалистов, они используют 75 единиц техники.
Отмечается, что электричества нет в некоторых населенных пунктах и в других регионах России.
«Специалисты проводят ремонтные работы, как появляются подходящие погодные условия. Учитывается необходимость обеспечить безопасность сотрудников», — прокомментировали в Минэнерго.
Напомним, что в Ростовской области из-за неблагоприятной погоды во вторник, 12 декабря, пропало электричество у более чем 150 тысяч человек.