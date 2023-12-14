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Published Сегодня, 05:53

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Updated Сегодня, 05:55

В Ростовской области более 10 тыс человек остаются без света

В Ростовской области более 10 тыс человек остаются без света

14 декабря 2023, 05:53
Фото: 1MI
В Ростовской области электричество не удалось восстановить для 10 тысяч местных жителей, сообщили в Минэнерго РФ.

По информации министерства, к утру четверга без света оставались 10,5 тысячи граждан. В данный момент работают 62 бригады. В их состав входят 216 специалистов, они используют 75 единиц техники.

Отмечается, что электричества нет в некоторых населенных пунктах и в других регионах России.

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«Специалисты проводят ремонтные работы, как появляются подходящие погодные условия. Учитывается необходимость обеспечить безопасность сотрудников», — прокомментировали в Минэнерго.

Напомним, что в Ростовской области из-за неблагоприятной погоды во вторник, 12 декабря, пропало электричество у более чем 150 тысяч человек.

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