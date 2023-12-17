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Published Сегодня, 06:18

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Updated Сегодня, 06:20

Стало известно, куда могли лететь сбитые над Морозовском беспилотники ВСУ

Стало известно, куда могли лететь сбитые над Морозовском беспилотники ВСУ

17 декабря 2023, 06:18
Фото: MIL.ru
Стало известно, куда могли лететь сбитые над Морозовском беспилотники ВСУ
Украинские беспилотники, которые сбили над Ростовской областью, могли лететь в сторону военного аэродрома, сообщает Telegram-канал Shot.

Ранее глава региона Василий Голубев рассказал, что в воскресенье ночью системы ПВО отразили массовую атаку. Это произошло в районе Морозовска и Каменска, никто не погиб.

Теперь Telegram-канал написал, что дроны могли лететь в сторону военного аэродрома «Морозовск». Но официального подтверждения этой информации нет, она уточняется.

В Минобороны РФ рассказали, что дроны пытались атаковать объекты на территории страны.

В Минобороны сообщили, что было целью атаки беспилотников в Ростовской области
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В соцсетях началось бурное обсуждение этой ситуации, местные жители предположили, что Украина пытается атаковать мирное население.

«Беспилотники украинские даже не по военным объектам бьют, а по гражданским. Как это расценивать, если не как теракт», — заявили горожане.

«Создают видимость, что атакуют», — написали пользователи в комментариях.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ВСУ#ПВО#Теракт#Украина#Минобороны РФ#Морозовск#Аэродром
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