Стало известно, куда могли лететь сбитые над Морозовском беспилотники ВСУ

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Ранее глава региона Василий Голубев рассказал, что в воскресенье ночью системы ПВО отразили массовую атаку. Это произошло в районе Морозовска и Каменска, никто не погиб.
Теперь Telegram-канал написал, что дроны могли лететь в сторону военного аэродрома «Морозовск». Но официального подтверждения этой информации нет, она уточняется.
В Минобороны РФ рассказали, что дроны пытались атаковать объекты на территории страны.
В соцсетях началось бурное обсуждение этой ситуации, местные жители предположили, что Украина пытается атаковать мирное население.
«Беспилотники украинские даже не по военным объектам бьют, а по гражданским. Как это расценивать, если не как теракт», — заявили горожане.
«Создают видимость, что атакуют», — написали пользователи в комментариях.