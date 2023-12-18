rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:54

Published Сегодня, 12:54

Modified Сегодня, 12:56

Updated Сегодня, 12:56

Главный полицейский Ростова Сергей Шпак перешел на новый пост

Главный полицейский Ростова Сергей Шпак перешел на новый пост

18 декабря 2023, 12:54
Фото: ГУМВД по Ростову-на-Дону
Главный полицейский Ростова Сергей Шпак перешел на новый пост
Начальника городского управления полиции Ростова-на-Дону Сергей Шпак теперь является руководителем управления организации охраны общественного порядка донского главка МВД, сообщают СМИ.

По информации 1Rnd, полковник занял новую должность и теперь он будет заниматься вопросами охраны общественного порядка в регионе. Управление также отвечает за выявление преступлений и пресечение нарушений.

Кто теперь станет главным полицейским города, пока остается загадкой. Официальной информации о кадровых перестановках не поступало, она уточняется.

Путин заявил, что 41 тысячу мобилизованных уволили по состоянию здоровья и по достижению предельного призывного возраста
Узнать подробнее

Ранее в Ростовской области главное следственное управление впервые возглавила женщина. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

А до этого губернатор донского региона порекомендовал убрать своего поста Галицкого.

Читайте также:
Путин заявил, что 41 тысячу мобилизованных уволили по состоянию здоровья и по достижению предельного призывного возрастаГлава администрации Волгодонска неожиданно уволился и закрыл соцсетиГубернатор Ростовской области порекомендовал уволить Галицкого
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#МВД#Полиция#Увольнение#Последние новости Ростова на сегодня#Преступления#Ростов#Кадровые перестановки#Нарушения#Губернатор Ростовской области#Сергей Шпак
Подпишитесь
В Ростовской области жители ждут потепления и считают расходы на новогодние застолья
Сегодня, 16:10
Персоналу отеля в Миллерово стали угрожать после отказа заселить участников СВО
Сегодня, 15:57
Юрист подсказал женщинам, как получить половину добрачной квартиры мужа
Сегодня, 13:17
«Это цвета украинского флага»: ростовчан возмутило украшение моста на Стачки
Сегодня, 13:56
В центре Ростова из-под земли забил фонтан горячей воды
Сегодня, 13:16
«Качественно и точно в срок»: как говорят счастливые новоселы нового ЖК «Свобода»
Сегодня, 14:33