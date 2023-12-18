Главный полицейский Ростова Сергей Шпак перешел на новый пост

Posted Сегодня, 12:54
Published Сегодня, 12:54
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
По информации 1Rnd, полковник занял новую должность и теперь он будет заниматься вопросами охраны общественного порядка в регионе. Управление также отвечает за выявление преступлений и пресечение нарушений.
Кто теперь станет главным полицейским города, пока остается загадкой. Официальной информации о кадровых перестановках не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростовской области главное следственное управление впервые возглавила женщина. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
А до этого губернатор донского региона порекомендовал убрать своего поста Галицкого.