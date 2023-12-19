Раненый лебедь пришел к фермеру в Ростовской области и пытался его ущипнуть

Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
По информации «КП-Ростов-на-Дону», в тот день мужчина направился в хлев, чтобы покормить скот и заметил движение возле сарая. Он обратил на это внимание и был поражен увиденным — перед ним оказался раненый лебедь.
Хвост оказался полностью в крови, а крылья выглядели неестественно. Фермер сразу подошел, чтобы помочь, но лебедь испугался и начал сопротивляться, пытаясь ущипнуть мужчину.
Тогда тот позвал другого работника фермы на помощь. Один удерживал птицу, а другой обработал рану, используя средство для дезинфекции.
Затем они вдвоем перенесли гостя в теплый хлев и накормили его хлебом, зерном и дали попить. А через некоторое время его передали в парк птиц в Красносулинском районе.
Ранее в зоопарке Ростова-на-Дону сделали рентген 70 птицам.