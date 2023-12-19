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Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

Раненый лебедь пришел к фермеру в Ростовской области и пытался его укусить

Раненый лебедь пришел к фермеру в Ростовской области и пытался его ущипнуть

19 декабря 2023, 09:02
Фото: ВК «Это Ростов!»
Раненый лебедь пришел к фермеру в Ростовской области и пытался его укусить

Фермер в Ростовской области спас раненого лебедя

В Ростовской области удалось спасти лебедя, которые получил ранение и пришел к фермеру, пишут СМИ.

По информации «КП-Ростов-на-Дону», в тот день мужчина направился в хлев, чтобы покормить скот и заметил движение возле сарая. Он обратил на это внимание и был поражен увиденным — перед ним оказался раненый лебедь.

Хвост оказался полностью в крови, а крылья выглядели неестественно. Фермер сразу подошел, чтобы помочь, но лебедь испугался и начал сопротивляться, пытаясь ущипнуть мужчину.

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Тогда тот позвал другого работника фермы на помощь. Один удерживал птицу, а другой обработал рану, используя средство для дезинфекции.Тогда тот позвал другого работника фермы на помощь. Один удерживал птицу, а другой обработал рану, используя средство для дезинфекции.
Тогда тот позвал другого работника фермы на помощь. Один удерживал птицу, а другой обработал рану, используя средство для дезинфекции.
Фото: rostov.kp.ru/предоставлено Адланом Арцуевым

Тогда тот позвал другого работника фермы на помощь. Один удерживал птицу, а другой обработал рану, используя средство для дезинфекции.

Затем они вдвоем перенесли гостя в теплый хлев и накормили его хлебом, зерном и дали попить. А через некоторое время его передали в парк птиц в Красносулинском районе.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Помощь#Фермер#Красносулинский район#Дезинфекция
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