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Дезинфекция

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Апрель
В администрации Гукова объяснили, как в школе появился охранник с туберкулезом
24 апреля, 08:12
Февраль
На уборку общественного туалета на Пушкинской в Ростове потратят 2 млн рублей
14 февраля, 10:24
Власти опровергли заражение почвы в Новочеркасске опасными бактериями
Власти Новочеркасска опровергли заражение почвы опасными бактериями, об этом сообщил глава администрации города Юрий Лысенко.
3 февраля, 14:46
Декабрь 2023
Раненый лебедь пришел к фермеру в Ростовской области и пытался его ущипнуть
В Ростовской области удалось спасти лебедя, которые получил ранение и пришел к фермеру, пишут СМИ.
19 декабря 2023, 09:02
ЦБЖ в Ростове потратит 5 миллионов рублей на содержание собак
В Ростове-на-Дону планируется направить более 4,9 миллиона рублей на содержание бездомных собак в 2024 году, говорится в материалах Госзакупок.
5 декабря 2023, 08:22
Октябрь 2023
В БСМП Таганрога не могут избавиться от тараканов
В Таганроге в больнице скорой медицинской помощи провели проверку после жалоб пациентов на насекомых, сообщают СМИ.
20 октября 2023, 10:17

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