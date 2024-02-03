Власти опровергли заражение почвы в Новочеркасске опасными бактериями

Глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко выступил с опровержением, заявив, что эта информация не соответствует действительности. По словам Юрия Лысенко, в почве действительно обнаружили кишечную палочку и энтерококки, однако это не несет никакой опасности для населения.