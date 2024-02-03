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Власти опровергли заражение почвы в Новочеркасске опасными бактериями

Власти опровергли заражение почвы в Новочеркасске опасными бактериями

3 февраля 2024, 14:46
Фото: t.me/yurilysenko
Власти опровергли заражение почвы в Новочеркасске опасными бактериями
Власти Новочеркасска опровергли заражение почвы опасными бактериями, об этом сообщил глава администрации города Юрий Лысенко.

Напомним, в начале января в Новочеркасске произошла серьезная авария на коллекторе, а улицы города стало топить нечистотами. Из-за мороза несколько дней не удавалось ликвидировать последствия аварии.

В пятницу, 2 февраля, несколько донских СМИ сообщили, что в почве рядом с местом аварии на территории микрорайона Соцгород якобы обнаружили «опасные для людей бактерии».

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Глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко выступил с опровержением, заявив, что эта информация не соответствует действительности. По словам Юрия Лысенко, в почве действительно обнаружили кишечную палочку и энтерококки, однако это не несет никакой опасности для населения.

«Никакой страшной опасности они не представляют и вспышками заболеваний не грозят», — заявил глава администрации, добавив, что органам местного самоуправления предстоит продезинфицировать территорию чрезвычайной ситуации.

Жителям Новочеркасска также рекомендовали не ходить по дому в уличной обуви и обязательно мыть руки по возвращению с улицы.

В ответ на сообщение главы администрации жители Новочеркасска попросили предоставить вакцины от гепатита А и рассказать о том, какие методы выберут для дезинфекции почвы.

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