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Мороз

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Октябрь
Стало известно, какой будет зима в Ростове-на-Дону
После затяжной теплой осени в Ростов-на-Дону придут небольшие морозы. Какую погоду ждать с декабря по февраль, читайте в материале RostovGazeta.
30 октября, 16:04
Названа точная дата первого снега в Ростовской области
Несмотря на солнечные теплые дни в конце октября, начало ноября обещает быть снежным и морозным в Ростовской области. Подробный прогноз опубликован на платформе «Яндекс.Погода».
30 октября, 10:01
Морозы до -7 градусов ударят в Ростовской области
Столбик термометра сохранится на уровне выше нуля до конца октября в Ростовской области. Когда ждать дневные заморозки, сообщили донские синоптики.
23 октября, 07:22
Итоги дня в Ростовской области: иконы попали на свалку, а дети — в давку у гардероба
16 октября, 17:18
Сентябрь
Сильный ветер и мороз прогнозируют в Ростовской области
По-осеннему холодную погоду обещают в Ростовской области 26 сентября, прогноз опубликован на сайте Северо-Кавказского УГМС.
26 сентября, 07:38
Февраль
Последняя неделя зимы в Ростове-на-Дону станет морозной и ветреной
25 февраля, 18:39
В Ростовской области похолодает до -7 градусов 25 февраля
25 февраля, 08:32
В Ростовской области похолодает до -13 градусов на выходных
17 февраля, 05:50
Власти опровергли заражение почвы в Новочеркасске опасными бактериями
Власти Новочеркасска опровергли заражение почвы опасными бактериями, об этом сообщил глава администрации города Юрий Лысенко.
3 февраля, 14:46
Январь
Стало известно, когда вернутся заморозки в Ростовской области
26 января, 05:50
Стало известно, сколько продержится трескучий мороз в Ростовской области
С 21 по 24 января в Ростове-на-Дону сохранится холодная погода с минусовыми температурами, согласно прогнозу синоптиков.
21 января, 07:21
В Ростове-на-Дону 9 января похолодает до -13 градусов
В Ростове-на-Дону в первый рабочий день в этом году может похолодать до -13 градусов, сообщили синоптики.
9 января, 06:32
В январе в Ростовской области ударят 19-градусные морозы
1 января, 09:30
Декабрь 2023
Климатолог Александр Иошпа дал прогноз на новогодние каникулы в Ростове
29 декабря 2023, 07:41

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