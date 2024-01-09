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Posted Сегодня, 06:32

Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

В Ростове-на-Дону 9 января похолодает до -13 градусов

В Ростове-на-Дону 9 января похолодает до -13 градусов

9 января 2024, 06:32
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону 9 января похолодает до -13 градусов
В Ростове-на-Дону в первый рабочий день в этом году может похолодать до -13 градусов, сообщили синоптики.

Утром в Ростове ожидается снегопад и температура воздуха опустится до -9 градусов. В течение дня погода станет ясной, при этом температура может немного подняться.

К вечеру морозы усилятся и столбики термометров остановятся на отметке -13 градусов. Порывы ветра будут достигать скорости до 10 метров в секунду.

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По прогнозам, ночью может похолодать сразу до -18 градусов. Осадков в этот период быть не должно.

Также следует отметить, что в этот день посещение образовательных учреждений города сделали необязательным. Причиной стала неблагоприятная погода.

Добавим, что Ростовской области сняли ряд введенных из-за метели ограничений на дорогах. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ветер#Погода#Снегопад#Осадки#Воздух#Температура#Синоптики#Термометр#Ночь#Образовательные учреждения#Мороз
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