В Ростове-на-Дону 9 января похолодает до -13 градусов

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Утром в Ростове ожидается снегопад и температура воздуха опустится до -9 градусов. В течение дня погода станет ясной, при этом температура может немного подняться.
К вечеру морозы усилятся и столбики термометров остановятся на отметке -13 градусов. Порывы ветра будут достигать скорости до 10 метров в секунду.
По прогнозам, ночью может похолодать сразу до -18 градусов. Осадков в этот период быть не должно.
Также следует отметить, что в этот день посещение образовательных учреждений города сделали необязательным. Причиной стала неблагоприятная погода.
Добавим, что Ростовской области сняли ряд введенных из-за метели ограничений на дорогах. Материал на эту тему читайте по ссылке.