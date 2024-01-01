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Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

В январе в Ростовской области ударят 19-градусные морозы

В январе в Ростовской области ударят 19-градусные морозы

1 января 2024, 09:30
Фото: Диана Троянская / rostovgazeta.ru
В январе в Ростовской области ударят 19-градусные морозы
Синоптики предупредили жителей Ростовской области о грядущих заморозках до -19 градусов, об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.

Портал Rostov.ru со ссылкой на специалистов Ростовского гидрометцентра рассказали, что в январе дончан ожидают жесткие для юга морозы с понижением температуры до -19 градусов.

Большую часть месяца, по прогнозам метеорологов, температура будет держаться около месячной нормы или немного выше нее, ситуация с осадками окажется аналогичной — их будет больше месячной нормы или столько же.

При этом с 1 по 10 января дончан ожидает температура от -1 до +4 градусов, только на севере региона прогнозируют 12-градусные морозы.

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С 11 по 20 января в Ростовской области станет значительно холоднее, ночью будут фиксировать заморозки от — 2 до -18 градусов, днем температура во всех районах не поднимется выше 0 градусов.

Последняя декада января встретит дончан ночными заморозками до -19 градусов и понижением дневных температур до -3…-8 градусов.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Ростовской области в начале января.

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