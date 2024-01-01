В январе в Ростовской области ударят 19-градусные морозы

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Портал Rostov.ru со ссылкой на специалистов Ростовского гидрометцентра рассказали, что в январе дончан ожидают жесткие для юга морозы с понижением температуры до -19 градусов.
Большую часть месяца, по прогнозам метеорологов, температура будет держаться около месячной нормы или немного выше нее, ситуация с осадками окажется аналогичной — их будет больше месячной нормы или столько же.
При этом с 1 по 10 января дончан ожидает температура от -1 до +4 градусов, только на севере региона прогнозируют 12-градусные морозы.
С 11 по 20 января в Ростовской области станет значительно холоднее, ночью будут фиксировать заморозки от — 2 до -18 градусов, днем температура во всех районах не поднимется выше 0 градусов.
Последняя декада января встретит дончан ночными заморозками до -19 градусов и понижением дневных температур до -3…-8 градусов.
Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Ростовской области в начале января.