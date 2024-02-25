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Published Сегодня, 18:39

Modified Сегодня, 18:41

Updated Сегодня, 18:41

Последняя неделя зимы в Ростове-на-Дону станет морозной и ветреной

Последняя неделя зимы в Ростове-на-Дону станет морозной и ветреной

25 февраля 2024, 18:39
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону в конце февраля обещают холодную погоду и усилится ветер, сообщили синоптики.

Синоптики предсказывают ветер и холод. На севере области по ночам температура будет опускаться до -9 градусов. В Ростове-на-Дону ночью ожидается от -1 до -5 градуса.

Мощный западный ветер сохранится до 29 февраля. Осадков ждать не стоит, а в дневное время обещают солнечную погоду.

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Днем температура поднимется до +8 градусов, а к концу недели даже до +10. Ночные морозы сохранятся в донском регионе и в самом начале марта.

Ранее был опубликован точный прогноз погоды на март в Ростове-на-Дону. Подробнее о нем можно узнать, перейдя по ссылке.

Ранее провода покрывались 4-сантиметровой коркой льда из-за дождя.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Зима#Ростов#Синоптики#Мороз
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