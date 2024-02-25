Последняя неделя зимы в Ростове-на-Дону станет морозной и ветреной

Posted Сегодня, 18:39
Published Сегодня, 18:39
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
Синоптики предсказывают ветер и холод. На севере области по ночам температура будет опускаться до -9 градусов. В Ростове-на-Дону ночью ожидается от -1 до -5 градуса.
Мощный западный ветер сохранится до 29 февраля. Осадков ждать не стоит, а в дневное время обещают солнечную погоду.
Днем температура поднимется до +8 градусов, а к концу недели даже до +10. Ночные морозы сохранятся в донском регионе и в самом начале марта.
Ранее был опубликован точный прогноз погоды на март в Ростове-на-Дону. Подробнее о нем можно узнать, перейдя по ссылке.
Ранее провода покрывались 4-сантиметровой коркой льда из-за дождя.