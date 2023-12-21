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Published Сегодня, 05:22

Modified Сегодня, 06:24

Updated Сегодня, 06:24

Армения депортировала в РФ сбежавшего мобилизованного из Ростовской области

Армения депортировала в РФ сбежавшего мобилизованного из Ростовской области

21 декабря 2023, 05:22
Фото: 1MI
Армения депортировала в РФ сбежавшего мобилизованного из Ростовской области
Армения депортировала в РФ уроженца Ростовской области, который сбежал после мобилизации, сообщает «Царьград».

По информации издания, 39-летний мужчина в апреле якобы покинул госпиталь, но через некоторое время написал явку с повинной. Говорится, что ему предъявили обвинение в том, что он покинул часть.

«В ноябре мужчина опять сбежал из армии, после чего добрался до Армении, где его задержали в декабре. Теперь его депортировали в Россию», — пишет издание.

В Ростовской области нашли тело сбежавшего из больницы мужчины
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Отмечается, что сейчас он может находиться в Ростове. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области нашли тело сбежавшего из больницы мужчины. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

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