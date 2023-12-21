Армения депортировала в РФ сбежавшего мобилизованного из Ростовской области

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 06:24
Updated Сегодня, 06:24
По информации издания, 39-летний мужчина в апреле якобы покинул госпиталь, но через некоторое время написал явку с повинной. Говорится, что ему предъявили обвинение в том, что он покинул часть.
«В ноябре мужчина опять сбежал из армии, после чего добрался до Армении, где его задержали в декабре. Теперь его депортировали в Россию», — пишет издание.
Отмечается, что сейчас он может находиться в Ростове. Но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
Ранее в Ростовской области нашли тело сбежавшего из больницы мужчины. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.