Суд приостановил строительство автовокзала на территории Ростова-на-Дону

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
По информации издания, продолжать работы запретили «Группе Агроком», которая занималась реализацией проекта рядом со старым аэропортом. Говорится, что причиной стал иск «Донской сетевой компании».
«Представители организации заявили, что во время работ были повреждены кабельные линии, а это повлекло отключение электричества. Они хотят добиться полного запрета на проведение работ в охранных зонах ее сетей», — сказано в сообщении.
Изданию рассказали в «Агроком холдинге», что это может стать причиной срыва сроков открытия автовокзала.
Ранее стало известно, что платную магистраль хотят построить в Ростове от Сиверса до Таганрогской.