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Updated Сегодня, 05:58

Суд приостановил строительство автовокзала на территории Ростова-на-Дону

Суд приостановил строительство автовокзала на территории Ростова-на-Дону

21 декабря 2023, 05:54
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону суд принял решение приостановить строительство «Центрального автовокзала», сообщает «Коммерсантъ».

По информации издания, продолжать работы запретили «Группе Агроком», которая занималась реализацией проекта рядом со старым аэропортом. Говорится, что причиной стал иск «Донской сетевой компании».

«Представители организации заявили, что во время работ были повреждены кабельные линии, а это повлекло отключение электричества. Они хотят добиться полного запрета на проведение работ в охранных зонах ее сетей», — сказано в сообщении.

Платную магистраль хотят построить в Ростове от Сиверса до Таганрогской
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Изданию рассказали в «Агроком холдинге», что это может стать причиной срыва сроков открытия автовокзала.

Ранее стало известно, что платную магистраль хотят построить в Ростове от Сиверса до Таганрогской.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Суд#Строительство#Электричество#Автовокзал#Таганрогская#Охранная зона
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