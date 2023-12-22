Жилой дом взорвался в Новочеркасске, есть пострадавшие

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 15:07
Updated Сегодня, 15:07
В Новочеркасске на улице Буденновской, 265 произошел пожар в 9-этажной новостройке. На пятом этаже произошел взрыв газа. Там проводились отделочные работы
Взрыв спровоцировал пожар площадью 40 квадратных метров. В квартире, где произошел хлопок, выбило окна, однако несущие конструкции не пострадали.
Эвакуированы десять человек, двое спасены. Еще двое и ребенок госпитализированы с ожогами.
Тушением пожара занимались 36 спасателей и 12 единиц техники.
Ранее женщина и двое детей погибли в пожаре в Ростовской области.