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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 15:07

Updated Сегодня, 15:07

Взрыв бытового газа и пожар произошли в новостройке в Новочеркасске

Жилой дом взорвался в Новочеркасске, есть пострадавшие

22 декабря 2023, 15:05
Фото: для иллюстрации / 1MI
Взрыв бытового газа и пожар произошли в новостройке в Новочеркасске

Три человека пострадали из-за взрыва газа в Новочеркасске

Взрыв бытового газа и пожар произошли в новостройке в Новочеркасске, сообщили в МЧС Ростовской области.

В Новочеркасске на улице Буденновской, 265 произошел пожар в 9-этажной новостройке. На пятом этаже произошел взрыв газа. Там проводились отделочные работы

Взрыв спровоцировал пожар площадью 40 квадратных метров. В квартире, где произошел хлопок, выбило окна, однако несущие конструкции не пострадали.

Взрыв спровоцировал пожар площадью 40 квадратных метровВзрыв спровоцировал пожар площадью 40 квадратных метров
Взрыв спровоцировал пожар площадью 40 квадратных метров
Фото: УМЧС России Ростовской области

Эвакуированы десять человек, двое спасены. Еще двое и ребенок госпитализированы с ожогами.

Тушением пожара занимались 36 спасателей и 12 единиц техники.

Ранее женщина и двое детей погибли в пожаре в Ростовской области.

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