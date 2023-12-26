«Отмечали в клубе НКВД»: когда Дед Мороз и Снегурочка впервые появились в Ростове

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Конечно, Новый год праздновали всегда, а 1 января его стали встречать, как мы знаем, со времен Петра Великого.
До октябрьской революции торжественно отмечали не только Новый год, но и Рождество. Конечно, с приходом советской власти праздновать Рождество постепенно запретили. Но даже было время, когда и Новый год перестали весело отмечать. Все это считалось пережитками царского и буржуазного прошлого.
И все-таки здравый смысл восторжествовал. Очень быстро советские руководители поняли, что простым гражданам страны нужны праздники. Тем более что празднование Нового года было очень любимо многими в прошлом. И эти празднества остались в памяти народной.
В 1935 году решили возродить празднование Нового года, но по-новому, по-советски. А для этого надо было придумать новых героев. И их придумали. Кстати, как говорится, изобретать велосипед не стали. А возродили по-новому старых новогодних героев.
На Западе вариантом рождественского доброго дедушки-дарителя был Санта-Клаус. Этот персонаж был основан на образе Святого Николая. Вот и у нас в СССР решили обратиться к корням, только к своим, славянским. Тем более что Мороз Иванович был уже народу известен и укрепился в фольклоре.
Тут необходимо напомнить, что в 1873 году Александр Николаевич Островский под влиянием сказок Афанасьева пишет пьесу «Снегурочка». Только там Снегурочка − это дочь Деда Мороза, а не его внучка, как в поздней советской версии. Снегурочка по пьесе Островского была дочкой Деда Мороза и Весны-Красны. Что вполне логично. А вот по поздней советской версии у Деда Мороза есть внучка, но кто его дочка и супруга, непонятно. С другой стороны, на то он и сказочный герой, ему можно. Кстати, по пьесе Снегурочка погибала во время ритуала почитания бога солнца Ярила.
Надо отметить, что любовь к образу Снегурочки проснулась у многих после того, как Николай Андреевич Римский-Корсаков создал по пьесе Островского одноименную оперу, которая имела большой успех.
И все-таки канонический образ Деда Мороза, если так можно выразиться, сформировался именно в советские годы. Было решено, что этот сказочный дедушка должен ездить на санях, на тройке лошадей. Одет он был в белый, красный или голубой кафтан, обут в валенки. Обязательно с посохом. Деда Мороза сопровождали разные звери, белочки, зайчики и так далее. А еще помимо Снегурочки с ним был мальчик Новый год. Что логично, на мой взгляд, так как мальчик олицетворял новый год, который только что пришел, родился.
Надо сказать, что еще в начале двадцатого века маленький мальчик, олицетворяющий Новый год, нередко изображался с Дедом Морозом на почтовых открытках. А в советское время и на календарях. Но сейчас мальчик Новый год, я считаю, как-то незаслуженно забыт.
Кстати, благодаря А. Н. Островскому уже в конце девятнадцатого века стал популярен в народе не только образ Деда Мороза, но и Снегурочки. На рождественских елках появлялись фигурки Снегурочки, а девочки на рождественских праздниках наряжались в костюмы дочки Деда Мороза, которая в советские годы стала его внучкой.
Хотя дореволюционные елки отличались от советских, там совсем иные были акценты, рождественские, но при этом мы можем проследить преемственность этого праздника.
И вот тут нужно признать, что советские руководители в те очень непростые тридцатые годы проявили благоразумие, вернув народу по-настоящему замечательный и сказочный праздник.
Знаете, какое в Ростове место было, в котором праздновали детишки Новый год? Клуб НКВД. Но не только в нем, конечно, отмечали. Просто заметка, опубликованная в газете «Молот» в 1938 году, меня впечатлила особо.
Заметка так и называлась незатейливо: «В клубе НКВД».
Корреспондент П. Владимиров писал: «Посредине зала − большая сияющая огнями елка. Десятки ликующих и счастливых ребят, пестро одетых в маскарадные костюмы, танцуют. В клубе НКВД радостно и весело. С громким звуком рвутся хлопушки, ленты серпантина пересекают зал. Неожиданно гаснет электричество, при свете ярких бенгальских огней входит… живой Дед Мороз. Его встречают веселыми возгласами. Он везет тележку с игрушками. И каждому из ребят Дед Мороз вручает подарок. Дети с увлечением читают стихи, поют, танцуют.
Лара Кириченко и Соня Уразова исполняют цыганские, татарские и другие танцы. Светлана Родионова, дочь воентехника 1-го ранга, танцует лезгинку. Тепло встречает аудитория своих «артистов». После концерта «артисты» снова в публике, и снова идет веселье вокруг елки. Потом началась «беспроигрышная» и «бесплатная» лотерея.Каждый достает билетик и выигрывает какую-нибудь игрушку. Сегодня детишки не раз восклицали звонкими и радостными голосами:
− Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство!»
Вот так радостно и весело встречали дети в Ростове Новый год в клубе НКВД.
Учитывая, что газета «Молот» писала об этом в 1938 году, то, конечно, было бы очень интересно узнать, как сложились судьбы «детей-актеров», танцующих цыганские, татарские и другие танцы. Не менее интересно, как сложились судьбы их родителей и Деда Мороза. Мне вот, например, особо интересно, в каком звании был сказочный новогодний дедушка.
И еще вот о чем мне думается сегодня. Если уж детскую новогоднюю елку проводили в клубе НКВД, значит, этому празднику придавали особо важное значение. И очень здорово, что тогда, в непростые тридцатые годы, решили возродить в нашей стране традицию отмечать Новый год. Прекрасно, что вернули елки, которые, правда, стали называть не рождественскими, а новогодними, но детям было радостно все равно.
Ведь в любом случае дети есть дети. И Новый год для них особо радостный праздник. Да и не только для них. Мы же все родом из детства.