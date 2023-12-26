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Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 13:52

Updated Сегодня, 13:52

«Отмечали в клубе НКВД»: когда Дед Мороз и Снегурочка первые появились в Ростове

«Отмечали в клубе НКВД»: когда Дед Мороз и Снегурочка впервые появились в Ростове

26 декабря 2023, 11:35
Фото: Olga-lisenkova/cc by sa 4.0/wiki
«Отмечали в клубе НКВД»: когда Дед Мороз и Снегурочка первые появились в Ростове

Краевед рассказал, когда Дед Мороз и Снегурочка впервые появились в Ростове

Почему-то многие думают, что Дед Мороз со Снегурочкой существовали всегда. Нет, это не так. И в нашем городе, как и во всей нашей стране, обычай отмечать обязательно Новый год с Дедом Морозом и Снегурочкой появился только в конце тридцатых годов XX века. Но обо всем по порядку.

Конечно, Новый год праздновали всегда, а 1 января его стали встречать, как мы знаем, со времен Петра Великого.

До октябрьской революции торжественно отмечали не только Новый год, но и Рождество. Конечно, с приходом советской власти праздновать Рождество постепенно запретили. Но даже было время, когда и Новый год перестали весело отмечать. Все это считалось пережитками царского и буржуазного прошлого.

До октябрьской революции торжественно отмечали не только Новый год, но и Рождество. Конечно, с приходом советской власти праздновать Рождество постепенно запретили. Ёлка во времена Александра IIIДо октябрьской революции торжественно отмечали не только Новый год, но и Рождество. Конечно, с приходом советской власти праздновать Рождество постепенно запретили. Ёлка во времена Александра III
До октябрьской революции торжественно отмечали не только Новый год, но и Рождество. Конечно, с приходом советской власти праздновать Рождество постепенно запретили. Ёлка во времена Александра III
Фото: В. кн. Ольга Александровна/коллекция О. Н. Куликовской-Романовой.

И все-таки здравый смысл восторжествовал. Очень быстро советские руководители поняли, что простым гражданам страны нужны праздники. Тем более что празднование Нового года было очень любимо многими в прошлом. И эти празднества остались в памяти народной.

В 1935 году решили возродить празднование Нового года, но по-новому, по-советски. А для этого надо было придумать новых героев. И их придумали. Кстати, как говорится, изобретать велосипед не стали. А возродили по-новому старых новогодних героев.

На Западе вариантом рождественского доброго дедушки-дарителя был Санта-Клаус. Этот персонаж был основан на образе Святого Николая. Вот и у нас в СССР решили обратиться к корням, только к своим, славянским. Тем более что Мороз Иванович был уже народу известен и укрепился в фольклоре.

Тут необходимо напомнить, что в 1873 году Александр Николаевич Островский под влиянием сказок Афанасьева пишет пьесу «Снегурочка». Только там Снегурочка − это дочь Деда Мороза, а не его внучка, как в поздней советской версии. Снегурочка по пьесе Островского была дочкой Деда Мороза и Весны-Красны. Что вполне логично. А вот по поздней советской версии у Деда Мороза есть внучка, но кто его дочка и супруга, непонятно. С другой стороны, на то он и сказочный герой, ему можно. Кстати, по пьесе Снегурочка погибала во время ритуала почитания бога солнца Ярила.

Тут необходимо напомнить, что в 1873 году Александр Николаевич Островский под влиянием сказок Афанасьева пишет пьесу «Снегурочка». Актриса Лебедева в роли Снегурочки, 1917 г.Тут необходимо напомнить, что в 1873 году Александр Николаевич Островский под влиянием сказок Афанасьева пишет пьесу «Снегурочка». Актриса Лебедева в роли Снегурочки, 1917 г.
Тут необходимо напомнить, что в 1873 году Александр Николаевич Островский под влиянием сказок Афанасьева пишет пьесу «Снегурочка». Актриса Лебедева в роли Снегурочки, 1917 г.
Фото: cc0/wikimedia.org

Надо отметить, что любовь к образу Снегурочки проснулась у многих после того, как Николай Андреевич Римский-Корсаков создал по пьесе Островского одноименную оперу, которая имела большой успех.

И все-таки канонический образ Деда Мороза, если так можно выразиться, сформировался именно в советские годы. Было решено, что этот сказочный дедушка должен ездить на санях, на тройке лошадей. Одет он был в белый, красный или голубой кафтан, обут в валенки. Обязательно с посохом. Деда Мороза сопровождали разные звери, белочки, зайчики и так далее. А еще помимо Снегурочки с ним был мальчик Новый год. Что логично, на мой взгляд, так как мальчик олицетворял новый год, который только что пришел, родился.

Надо сказать, что еще в начале двадцатого века маленький мальчик, олицетворяющий Новый год, нередко изображался с Дедом Морозом на почтовых открытках. А в советское время и на календарях. Но сейчас мальчик Новый год, я считаю, как-то незаслуженно забыт.

Новый год, нередко изображался с Дедом Морозом на почтовых открытках. А в советское время и на календарях.Новый год, нередко изображался с Дедом Морозом на почтовых открытках. А в советское время и на календарях.
Новый год, нередко изображался с Дедом Морозом на почтовых открытках. А в советское время и на календарях.
Фото: Художник В.Зарубин, , 1980 г., Мин.связи СССР

Кстати, благодаря А. Н. Островскому уже в конце девятнадцатого века стал популярен в народе не только образ Деда Мороза, но и Снегурочки. На рождественских елках появлялись фигурки Снегурочки, а девочки на рождественских праздниках наряжались в костюмы дочки Деда Мороза, которая в советские годы стала его внучкой.

Хотя дореволюционные елки отличались от советских, там совсем иные были акценты, рождественские, но при этом мы можем проследить преемственность этого праздника.

И вот тут нужно признать, что советские руководители в те очень непростые тридцатые годы проявили благоразумие, вернув народу по-настоящему замечательный и сказочный праздник.

Знаете, какое в Ростове место было, в котором праздновали детишки Новый год? Клуб НКВД. Но не только в нем, конечно, отмечали. Просто заметка, опубликованная в газете «Молот» в 1938 году, меня впечатлила особо.

Заметка так и называлась незатейливо: «В клубе НКВД».

Корреспондент П. Владимиров писал: «Посредине зала − большая сияющая огнями елка. Десятки ликующих и счастливых ребят, пестро одетых в маскарадные костюмы, танцуют. В клубе НКВД радостно и весело. С громким звуком рвутся хлопушки, ленты серпантина пересекают зал. Неожиданно гаснет электричество, при свете ярких бенгальских огней входит… живой Дед Мороз. Его встречают веселыми возгласами. Он везет тележку с игрушками. И каждому из ребят Дед Мороз вручает подарок. Дети с увлечением читают стихи, поют, танцуют.

Десятки ликующих и счастливых ребят, пестро одетых в маскарадные костюмы, танцуют. (Елка у детей железнодорожников)Десятки ликующих и счастливых ребят, пестро одетых в маскарадные костюмы, танцуют. (Елка у детей железнодорожников)
Десятки ликующих и счастливых ребят, пестро одетых в маскарадные костюмы, танцуют. (Елка у детей железнодорожников)
Фото: фотографии и материалы из газет «Вечерний Ростов» и «Молот» / «Ростово-Нахичеванский пегас»

Лара Кириченко и Соня Уразова исполняют цыганские, татарские и другие танцы. Светлана Родионова, дочь воентехника 1-го ранга, танцует лезгинку. Тепло встречает аудитория своих «артистов». После концерта «артисты» снова в публике, и снова идет веселье вокруг елки. Потом началась «беспроигрышная» и «бесплатная» лотерея.Каждый достает билетик и выигрывает какую-нибудь игрушку. Сегодня детишки не раз восклицали звонкими и радостными голосами:

− Спасибо товарищу Сталину за счастливое детство!»

Вот так радостно и весело встречали дети в Ростове Новый год в клубе НКВД.

Учитывая, что газета «Молот» писала об этом в 1938 году, то, конечно, было бы очень интересно узнать, как сложились судьбы «детей-актеров», танцующих цыганские, татарские и другие танцы. Не менее интересно, как сложились судьбы их родителей и Деда Мороза. Мне вот, например, особо интересно, в каком звании был сказочный новогодний дедушка.

И еще вот о чем мне думается сегодня. Если уж детскую новогоднюю елку проводили в клубе НКВД, значит, этому празднику придавали особо важное значение. И очень здорово, что тогда, в непростые тридцатые годы, решили возродить в нашей стране традицию отмечать Новый год. Прекрасно, что вернули елки, которые, правда, стали называть не рождественскими, а новогодними, но детям было радостно все равно.

Прекрасно, что вернули елки, которые, правда, стали называть не рождественскими, а новогодними, но детям было радостно все равно.Прекрасно, что вернули елки, которые, правда, стали называть не рождественскими, а новогодними, но детям было радостно все равно.
Прекрасно, что вернули елки, которые, правда, стали называть не рождественскими, а новогодними, но детям было радостно все равно.
Фото: «Ростово-Нахичеванский пегас» / фотографии и материалы из газет «Вечерний Ростов» и «Молот»

Ведь в любом случае дети есть дети. И Новый год для них особо радостный праздник. Да и не только для них. Мы же все родом из детства.

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