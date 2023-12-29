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Коллапс на границе Ростовской области и ДНР 29 декабря: что произошло

Коллапс на границе Ростовской области и ДНР 29 декабря: что произошло

29 декабря 2023, 14:38
Фото: Яндекс.Карты / ФГКУ Росгранстрой
Коллапс на границе Ростовской области и ДНР 29 декабря: что произошло
Желающие пройти через пункт пропуска из ДНР в Ростовскую область жалуются на большие очереди и длительное ожидание.

Издание сообщило, что на пропускном пункте «Весело-Вознесенка» людям приходится ждать своей очереди несколько часов. Якобы слишком долго проверяют паспорта, примерно по 10 минут на одного человека.

«Они с детьми ожидают часами, а водители автобусов не хотят ждать и уезжают. Люди остаются посреди поля, у них нет еды и нормальных условий», — уточнило издание.

Но в соцсетях у некоторых пользователей сложилось иное мнение. Они говорят, что серьезные проблемы отсутствуют, так как пройти через КПП можно за 20 минут.

Ситуацию также прокомментировали в правительстве региона и рассказали, что увеличилось число желающих перейти из одного региона в другой.

«В преддверии новогодних праздников возросло количество лиц, пересекающих административную границу между субъектами. При возникновении скоплений транспорта и граждан контрольные органы принимают необходимые меры по разрешению ситуации», — уточнили в облправительстве, но не стали раскрывать, какие именно меры принимаются.

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