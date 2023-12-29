Коллапс на границе Ростовской области и ДНР 29 декабря: что произошло

Posted Сегодня, 14:38
Published Сегодня, 14:38
Modified Сегодня, 14:40
Updated Сегодня, 14:40
Издание сообщило, что на пропускном пункте «Весело-Вознесенка» людям приходится ждать своей очереди несколько часов. Якобы слишком долго проверяют паспорта, примерно по 10 минут на одного человека.
«Они с детьми ожидают часами, а водители автобусов не хотят ждать и уезжают. Люди остаются посреди поля, у них нет еды и нормальных условий», — уточнило издание.
Но в соцсетях у некоторых пользователей сложилось иное мнение. Они говорят, что серьезные проблемы отсутствуют, так как пройти через КПП можно за 20 минут.
Ситуацию также прокомментировали в правительстве региона и рассказали, что увеличилось число желающих перейти из одного региона в другой.
«В преддверии новогодних праздников возросло количество лиц, пересекающих административную границу между субъектами. При возникновении скоплений транспорта и граждан контрольные органы принимают необходимые меры по разрешению ситуации», — уточнили в облправительстве, но не стали раскрывать, какие именно меры принимаются.