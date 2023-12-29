10 паспортов в час: люди жалуются на коллапс на границе ДНР и Ростовской области

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
По информации издания, проблемы есть на КПП «Весело-Вознесенка», так как большое количество людей хотят попасть в Ростовскую область. По их словам, проверяют всего по 10 паспортов в час.
«Приходится ждать часами, а автобусы не дожидаются пассажиров. Люди остаются посреди поля без еды и нормальных условий», — пишет издание.
Добавим, что официальной информации об этом не было, она уточняется. При этом в соцсетях пользователи пишут, что все не так страшно и пройти можно за 20 минут.
Ранее водители рассказали о сложной ситуации на М-4 по Ростовской области. Дело в том, что из-за дорожных работ появлялись серьезные заторы.