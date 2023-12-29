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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:05

Updated Сегодня, 13:05

Люди жалуются на коллапс на границе ДНР и Ростовской области

10 паспортов в час: люди жалуются на коллапс на границе ДНР и Ростовской области

29 декабря 2023, 13:03
Фото: Яндекс.Карты / ФГКУ Росгранстрой
Люди жалуются на коллапс на границе ДНР и Ростовской области

Люди жалуются на коллапс на границе ДНР и Ростовской области

На границе ДНР и Ростовской области собрались огромные очереди из желающих попасть из одного региона в другой, пишет в соцсетях 161.ру.

По информации издания, проблемы есть на КПП «Весело-Вознесенка», так как большое количество людей хотят попасть в Ростовскую область. По их словам, проверяют всего по 10 паспортов в час.

«Приходится ждать часами, а автобусы не дожидаются пассажиров. Люди остаются посреди поля без еды и нормальных условий», — пишет издание.

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Люди жалуются на коллапс на границе ДНР и Ростовской области
Видео: ТГ канал nеws161ru

Добавим, что официальной информации об этом не было, она уточняется. При этом в соцсетях пользователи пишут, что все не так страшно и пройти можно за 20 минут.

Ранее водители рассказали о сложной ситуации на М-4 по Ростовской области. Дело в том, что из-за дорожных работ появлялись серьезные заторы.

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