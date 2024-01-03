На дорогу к дому первой матери-героини в Ростовской области потратили 17 млн руб

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
В селе Вареновка Ростовской области отремонтировали дорогу на улице Советской. Там располагается дом первой в регионе матери-героини Лии Безкоровайной. На восстановление дороги потратили 17,3 миллиона рублей.
Работы смогли закончить раньше срока. Изначально сообщалось, что восстановят дорогу лишь к концу апреля наступившего года.
Лия Бескоровайная попросила проложить дорогу к своему дому в сентябре 2023 года. Семья женщины растит 14 детей. Она жаловалась, что на уроки они ходят по бездорожью.