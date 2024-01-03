rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:45

Published Сегодня, 07:45

Modified Сегодня, 07:47

Updated Сегодня, 07:47

На дорогу к дому первой матери-героини в Ростовской области потратили 17 млн руб

На дорогу к дому первой матери-героини в Ростовской области потратили 17 млн руб

3 января 2024, 07:45
Фото: pxhere.com
На дорогу к дому первой матери-героини в Ростовской области потратили 17 млн руб
В Ростовской области к дому первой в регионе матери-героини Лии Безкоровайной отремонтировали дорогу за 17,3 миллиона рублей, сообщает «АиФ».

В селе Вареновка Ростовской области отремонтировали дорогу на улице Советской. Там располагается дом первой в регионе матери-героини Лии Безкоровайной. На восстановление дороги потратили 17,3 миллиона рублей.

Первая мать-героиня в Ростовской области попросила проложить асфальт к ее дому
Узнать подробнее

Работы смогли закончить раньше срока. Изначально сообщалось, что восстановят дорогу лишь к концу апреля наступившего года.

Лия Бескоровайная попросила проложить дорогу к своему дому в сентябре 2023 года. Семья женщины растит 14 детей. Она жаловалась, что на уроки они ходят по бездорожью.

Читайте также:
В первый день нового года в ДТП в Ростовской области погибли 8 человекВласти Таганрога заплатят компенсацию за упавшее на машину деревоТри человека разбились на трассе «Азов — Староминская» утром 1 января
#Общество#Новости#Виктория Прутковская#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Транспорт
Подпишитесь
В Ростовской области рождаются новые жители, пока власти вводят шестидневную неделю
Вчера, 16:40
Мощные взрывы напугали жителей улицы Казахской в Ростове
Вчера, 16:49
Цены на бензин поползли вверх перед Новым годом в Ростовской области
Вчера, 15:33
Стало известно, где купить мясо дешевле в Ростовской области
Вчера, 16:01
Сразу два смертельных ДТП произошли в Миллеровском районе 1 января
Вчера, 17:59
Власти потратят на благоустройство сквера Пионерский в Ростове почти 45 млн руб
Вчера, 17:46