В храмах Ростова сообщили о расписании богослужений на Рождество

Ростовские храмы начинают подготовку к Рождеству. Так, кафедральный собор города сообщил, что 6 января в Рождественский сочельник всех желающих ждут с 08.00 на исповедь и литургию. В 17.00 начнется всенощное бдение, а в 23.00 мск— Часы.