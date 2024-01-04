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Published Сегодня, 16:31

Modified Сегодня, 16:34

Updated Сегодня, 16:34

Стало известно расписание богослужений на Рождество в Ростове

В храмах Ростова сообщили о расписании богослужений на Рождество

4 января 2024, 16:31
Фото: 1MI
Стало известно расписание богослужений на Рождество в Ростове
В Ростовском кафедральном соборе литургия, посвященная Рождеству, намечена на 00.00 мск 7 января, сообщается на сайте собора.

Ростовские храмы начинают подготовку к Рождеству. Так, кафедральный собор города сообщил, что 6 января в Рождественский сочельник всех желающих ждут с 08.00 на исповедь и литургию. В 17.00 начнется всенощное бдение, а в 23.00 мск— Часы.

Божественная литургия по случаю Рождества начнется в полночь 7 января. Также посетить литургию можно в 09.00 воскресенья. А в 17.00 в соборе пройдет Великая вечерня.

В понедельник, 8 января, в кафедральном соборе в 12.30, 14.00 и 15.30 состоится молебен с акафистом перед иконой Божией Матери Донская.

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Праздничные богослужения пройдут и в других храмах города. Например, Храм святого благоверного великого князя Димитрия Донского на улице Ленина, 210А начнет всенощное бдение в 17.00 мск 6 января, а Рождественская литургия начнется ровно в полночь после таинства исповеди и Краткой Утрени.

В храме Казанской иконы Божией матери на проспекте Космонавтов прихожан ждут 7 января в 00.00 и 09.00 на раннюю и позднюю литургии соответственно.

В Благовещенском греческом храме на Университетском 6 января в 17.00 запланировано Всенощное бдение. Литургии по случаю Рождества пройдут там 7 января в 00.00 и 10.00. Аналогично будет работать и Старо-Покровский храм на улице Большой Садовой.

Ранее синоптики предупредили о похолодании и усилении ветра на Рождество в Ростове.

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