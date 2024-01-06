rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:37

Published Сегодня, 10:37

Modified Сегодня, 10:42

Updated Сегодня, 10:42

Снегопад ожидается в Ростовской области на Рождество

Снегопад ожидается в Ростовской области на Рождество

6 января 2024, 10:37
Фото: 1MI
В Ростовской области на Рождество ожидается пасмурная погода с мокрым снегом, сообщили синоптики.

В субботу будет облачно, дневная температура составит около +4 градусов, а к вечеру она опустится до 0.

В воскресенье, 7 января, погода ухудшится еще больше, и днем возможен мокрый снег. Температура воздуха поднимется до +8 градусов, но к вечеру она снизится до -4 градусов.

Стало известно, когда начнется сезон снегопадов в Ростовской области
Узнать подробнее

В начале следующей недели ожидается сильный снегопад. Температура также снизится, достигнув отметки -3 градуса в понедельник и -5 градусов во вторник. В середине недели ожидается ясная погода, но после этого снова изменятся погодные условия.

Начиная с четверга и до конца рабочей недели, 11 и 12 января, есть вероятность снегопада.

Следует отметить, что в ночное время температура еще больше снизится. Самая холодная ночь ожидается во вторник, когда температура опустится до -15 градусов.

Читайте также:
Синоптик Вильфанд рассказал, когда закончится непогода в Ростовской областиВ Ростовской области из-за непогоды без света остаются более 99 тысяч жителейБолее 100 линий электропередач отключены в Ростовской области из-за непогоды
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону
Подпишитесь
В поселке под Ростовом разгорается конфликт местных и мигрантов. Что там произошло
Сегодня, 08:45
Автомобиль с ростовскими туристами сорвался со склона в Джамагатском ущелье
Сегодня, 07:20
Синоптики рассказали о погоде на Рождество в Ростове
Сегодня, 06:19
Власти рассказали, как будут ходить автобусы в Ростове на Рождество
Сегодня, 05:36
Что обещают ростовские астрологи. Разбираем натальную карту с психологом
Сегодня, 05:57
Врач предупредил о росте урологических заболеваний в 2024 году в Ростовской области
Сегодня, 07:32