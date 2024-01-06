Снегопад ожидается в Ростовской области на Рождество

Posted Сегодня, 10:37
Published Сегодня, 10:37
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
В субботу будет облачно, дневная температура составит около +4 градусов, а к вечеру она опустится до 0.
В воскресенье, 7 января, погода ухудшится еще больше, и днем возможен мокрый снег. Температура воздуха поднимется до +8 градусов, но к вечеру она снизится до -4 градусов.
В начале следующей недели ожидается сильный снегопад. Температура также снизится, достигнув отметки -3 градуса в понедельник и -5 градусов во вторник. В середине недели ожидается ясная погода, но после этого снова изменятся погодные условия.
Начиная с четверга и до конца рабочей недели, 11 и 12 января, есть вероятность снегопада.
Следует отметить, что в ночное время температура еще больше снизится. Самая холодная ночь ожидается во вторник, когда температура опустится до -15 градусов.