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Published Сегодня, 05:37

Modified Сегодня, 05:41

Updated Сегодня, 05:41

Стало известно, когда начнется сезон снегопадов в Ростовской области

Стало известно, когда начнется сезон снегопадов в Ростовской области

5 января 2024, 05:37
Фото: 1MI
Стало известно, когда начнется сезон снегопадов в Ростовской области
В Ростовской области с 8 января начнется снегопад, который будет продолжаться в течение нескольких дней, сообщили в Гидрометцентре.

В пятницу, 5 января, температура составит +8 градусов и ожидаются дожди. А ночью может выпасть снег, температура опустится до +3 градусов.

В субботу будет облачная погода с температурой +4 градуса, а в воскресенье потеплеет до +6 градусов. Осадков в эти дни ждать не стоит.

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В понедельник, 8 числа, должно похолодать до +1 градуса, начнется снегопад, который будет продолжаться несколько дней. Со вторника по четверг температура днем будет составлять -6 градусов, ночью она опустится до -13 градусов.

Ранее ливень в Ростове затопил улицу Пушкинскую. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ливень#Погода#Снег#Снегопад#Осадки#Гидрометцентр#Температура#Дождь
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