Стало известно, когда начнется сезон снегопадов в Ростовской области

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
В пятницу, 5 января, температура составит +8 градусов и ожидаются дожди. А ночью может выпасть снег, температура опустится до +3 градусов.
В субботу будет облачная погода с температурой +4 градуса, а в воскресенье потеплеет до +6 градусов. Осадков в эти дни ждать не стоит.
В понедельник, 8 числа, должно похолодать до +1 градуса, начнется снегопад, который будет продолжаться несколько дней. Со вторника по четверг температура днем будет составлять -6 градусов, ночью она опустится до -13 градусов.
Ранее ливень в Ростове затопил улицу Пушкинскую. Материал на эту тему читайте по ссылке.